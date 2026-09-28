L'ancien gérant ne s'est pas présenté à l'audience du 9 septembre 2026. Il explique que ses papiers lui auraient été volés lors d'un séjour en Tunisie, à l'approche du procès. Le tribunal a tout de même décidé de le condamner à quinze mois de prison avec sursis, comme requis, mais à 14 500 euros d'amendes, alors que le procureur en demandait 10 000. Il lui est en outre définitivement interdit de gérer une entreprise. Le repreneur a écopé de six mois avec sursis, conformément aux réquisitions, et de 3 000 euros d'amendes au lieu des 5 000 demandés.