Attendue depuis des semaines pour faire baisser le ticket d'entrée à la nouvelle génération de consoles portables MSI, la Claw 8 EX AI+ à base d'Arc G3 est à présent une réalité… enfin, pas encore partout.
Dès l'annonce de sa nouvelle console portable Claw 8 EX AI+, MSI avait évoqué le lancement de deux variantes afin de coller à la proposition globale d'Intel : une à base de G3 Extreme et une à base de G3 « tout court ». Cette seconde version est enfin disponible, aux États-Unis.
Un Arc G3 moins costaud, moins cher aussi
MSI élargit sa gamme de consoles portables avec une seconde variante de sa Claw 8 EX AI+ : elle troque le processeur Intel Arc G3 Extreme pour l'Arc G3. Une descente en gamme qui permet aussi de réduire le ticket d'entrée.
Déjà disponible en Chine, cette déclinaison est désormais en précommande aux États-Unis au tarif de 1 499 dollars. De fait, elle se positionne ainsi 300 dollars sous le prix de la version équipée de l’Arc G3 Extreme, mais il n'est pas encore question de disponibilité en Europe, à fortiori en France. Gageons que cela ne tarde pas trop.
Le changement de processeur implique logiquement des concessions au niveau de la fiche technique. L'Arc G3 « tout court » conserve l'architecture CPU à 14 cœurs du G3 Extreme, avec la même répartition en deux cœurs performants, huit cœurs efficaces et quatre cœurs basse consommation. En revanche, sa fréquence maximale baisse de 100 MHz, à 4,6 GHz contre 4,7 GHz sur l'Arc G3 Extreme.
Une différence plus importante s'observe sur la solution graphique intégrée. Là, Intel a opté pour un changement de nom : l'Arc G3 est accompagné d'un GPU Arc B370 doté de 10 cœurs Xe3, capables de fonctionner jusqu’à 2,2 GHz, quand l'Arc G3 Extreme dispose d'un Arc B390 équipé de 12 cœurs Xe3 et en mesure d'atteindre 2,3 GHz. Annoncées par Intel, les performances théoriques en calcul IA passent ainsi de 113 à 90 TOPS en INT8.
Une configuration largement inchangée
Le changement de puce Intel aura logiquement une certaine incidence sur le comportement de la Claw 8 EX AI+. En revanche, pour le reste de la fiche technique de la nouvelle console, cela ne change rien.
En effet, MSI conserve une grande partie des caractéristiques de son produit. La console dispose toujours d’un écran tactile IPS de 8 pouces affichant 1 920 x 1 200 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge du VRR. La luminosité maximale annoncée atteint 500 cd/m². De la même manière, on ne change pas la batterie chez MSI, qui conserve donc le modèle d'une capacité de 80 Wh.
Côté contrôles, pas de modification non plus. Les sticks sont identiques, les gâchettes également avec, dans les deux cas, la présence de la technologie dite à effet Hall. Il en va enfin de même pour la connectique de la machine. La présence de la puce Intel Arc G3 autorise le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 6.0. Notons que les deux ports Thunderbolt 4 sont conservés. Difficile de faire plus complet et plus moderne.
Pour l'heure, les précommandes qui débutent aux États-Unis associent le CPU Intel à 32 Go de mémoire LPDDR5X-8533 et un SSD PCIe Gen 4 de 512 Go. Il n'est pas question – en tout cas pour le moment – d'une autre déclinaison de la machine qui devrait être effectivement disponible à compter du 30 octobre prochain. Peut-être que, d'ici là, une annonce sera faite pour l'Europe.