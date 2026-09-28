MSI élargit sa gamme de consoles portables avec une seconde variante de sa Claw 8 EX AI+ : elle troque le processeur Intel Arc G3 Extreme pour l'Arc G3. Une descente en gamme qui permet aussi de réduire le ticket d'entrée.

Déjà disponible en Chine, cette déclinaison est désormais en précommande aux États-Unis au tarif de 1 499 dollars. De fait, elle se positionne ainsi 300 dollars sous le prix de la version équipée de l’Arc G3 Extreme, mais il n'est pas encore question de disponibilité en Europe, à fortiori en France. Gageons que cela ne tarde pas trop.