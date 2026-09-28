Le brevet déposé par Sony envisage plusieurs utilisations. Le système pourrait notamment servir à acheter un jeu, créditer un compte avec de la monnaie virtuelle ou encore récupérer des contenus additionnels.

Le document décrit aussi un cas plus particulier, en magasin ou lors d’un événement. Après avoir testé une démonstration, un joueur pourrait ainsi acheter immédiatement le jeu complet en approchant simplement son moyen de paiement de la manette. Sony mentionne également la possibilité d'utiliser des cartes cadeaux physiques achetées dans le commerce.

Comme nous pouvons le voir sur la capture ci-dessous, le fonctionnement reposerait sur un échange d’informations entre le support de paiement, la manette et la console. Le brevet ne donne néanmoins aucune indication permettant d’affirmer qu’une telle fonction sera proposée sur une future manette PlayStation.