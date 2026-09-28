Et si la prochaine manette PlayStation permettait aussi de faire ses achats ? Sony imagine en tout cas une solution capable de récupérer les informations d’une carte bancaire ou d’un smartphone directement depuis le contrôleur.
Sony n'a visiblement pas terminé d’explorer de nouvelles possibilités pour ses manettes. Le constructeur vient de voir publier un brevet déposé en mars 2025 qui décrit un système permettant de transmettre des informations de paiement à une console depuis une manette. Concrètement, le joueur pourrait approcher sa carte bancaire ou son téléphone du contrôleur lorsqu’un achat lui est proposé. La manette récupérerait alors les données pour les transmettre à la console, qui pourrait ensuite finaliser la transaction.
PlayStation : une manette capable de récupérer des informations de paiement ?
Le brevet déposé par Sony envisage plusieurs utilisations. Le système pourrait notamment servir à acheter un jeu, créditer un compte avec de la monnaie virtuelle ou encore récupérer des contenus additionnels.
Le document décrit aussi un cas plus particulier, en magasin ou lors d’un événement. Après avoir testé une démonstration, un joueur pourrait ainsi acheter immédiatement le jeu complet en approchant simplement son moyen de paiement de la manette. Sony mentionne également la possibilité d'utiliser des cartes cadeaux physiques achetées dans le commerce.
Comme nous pouvons le voir sur la capture ci-dessous, le fonctionnement reposerait sur un échange d’informations entre le support de paiement, la manette et la console. Le brevet ne donne néanmoins aucune indication permettant d’affirmer qu’une telle fonction sera proposée sur une future manette PlayStation.
Sony multiplie les pistes pour ses prochaines manettes PlayStation
Comme souvent avec les dépôts de brevets, cette technologie pourrait très bien rester au stade de concept. La firme japonaise a par ailleurs déjà déposé d’autres brevets consacrés à ses manettes, notamment autour de boutons capables de modifier leur résistance pendant une partie ou d’un contrôleur muni d'un écran tactile permettant aux joueurs de personnaliser la disposition des commandes.
Ce brevet tombe aussi à un moment où Sony pourrait finalement faire marche arrière sur les jeux physiques. Le constructeur avait officialisé début juillet la fin des jeux sur disque à partir de 2028, mais cette décision ne serait plus aussi définitive qu’annoncé.
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