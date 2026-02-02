Cette approche modulaire rappelle furieusement l'audace mal comprise de Nintendo au début des années 2010 avec son GamePad. Si la firme de Kyoto avait échoué à imposer son écran résistif et encombrant, Sony tente ici de fusionner la souplesse du smartphone avec la rigueur du pad traditionnel. C'est une stratégie qui vise potentiellement deux cibles : l'accessibilité, en permettant aux joueurs en situation de handicap de redessiner leur manette idéale, et le marché du cloud gaming, qui cherche désespérément un standard universel pour s'affranchir du matériel propriétaire.