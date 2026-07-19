Après les gâchettes adaptatives et les sticks interchangeables, Sony s’attaque à l’agencement même de ses manettes. Un brevet récemment publié décrit un modèle modulaire équipé d’un écran tactile et d’une molette que le joueur pourrait déplacer à sa convenance.
Sony n’a visiblement pas fini de démonter sa manette pour mieux la reconstruire. Dans un brevet récemment publié, le constructeur décrit un contrôleur PlayStation dont l’écran, la molette et plusieurs commandes pourraient être déplacés sur le boîtier au gré des préférences du joueur. L’idée reste au stade du concept, mais elle prolonge une tendance déjà amorcée avec la DualSense Edge et l’Access Controller. Cette fois, Sony ne se contente plus de rendre quelques éléments interchangeables, mais envisage plutôt une manette que chacun pourrait presque agencer à sa manière.
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La DualSense troquerait son pavé tactile contre un véritable écran
Premier changement de taille : le large pavé tactile installé au centre de la DualSense disparaîtrait. La firme japonaise prévoit de le remplacer par un écran compact et amovible, capable de remplir bien davantage de fonctions. La dalle pourrait afficher les menus de la console, les paramètres, les messages ou les notifications reçues pendant une partie. Le joueur ne se contenterait pas de consulter ces informations : l’écran serait tactile, à la manière de celui d’un smartphone, et pourrait même s’enfoncer pour valider une commande.
Le brevet envisage aussi une passerelle avec le téléphone. Un appel entrant pourrait ainsi apparaître directement sur la manette. Si le joueur choisit de décrocher, la console mettrait automatiquement la partie en pause, sans qu’il soit nécessaire de revenir manuellement à l’écran d’accueil.
Autre point important : Sony ne réserverait pas un emplacement précis à cette dalle. Maintenue par un système magnétique, elle pourrait être retirée puis installée ailleurs sur le contrôleur. Une approche qui permettrait de choisir sa position en fonction du jeu, de ses habitudes ou simplement de ses préférences en matière de confort.
Une molette pour naviguer sans lâcher sa partie ?
À côté de l’écran, Sony imagine une molette amovible que le joueur pourrait déplacer sur la manette. Elle servirait à faire défiler les menus, ajuster un réglage ou valider une option en appuyant dessus. Une façon, sur le papier, de naviguer plus rapidement dans l’interface sans dépendre uniquement des sticks et des boutons.
Comme le relève MP1st, cette conception modulaire laisserait chacun organiser la manette selon ses préférences. Les éléments ne seraient alors plus enfermés dans une disposition décidée une fois pour toutes par le fabricant. L’écran et la molette pourraient ainsi changer de côté ou occuper différentes zones du boîtier.
À ce stade, il est évidemment impossible de savoir si ce brevet préfigure une nouvelle évolution de la DualSense ou s’il esquisse déjà les contours de la future manette de la PS6.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique