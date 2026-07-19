Premier changement de taille : le large pavé tactile installé au centre de la DualSense disparaîtrait. La firme japonaise prévoit de le remplacer par un écran compact et amovible, capable de remplir bien davantage de fonctions. La dalle pourrait afficher les menus de la console, les paramètres, les messages ou les notifications reçues pendant une partie. Le joueur ne se contenterait pas de consulter ces informations : l’écran serait tactile, à la manière de celui d’un smartphone, et pourrait même s’enfoncer pour valider une commande.

Le brevet envisage aussi une passerelle avec le téléphone. Un appel entrant pourrait ainsi apparaître directement sur la manette. Si le joueur choisit de décrocher, la console mettrait automatiquement la partie en pause, sans qu’il soit nécessaire de revenir manuellement à l’écran d’accueil.

Autre point important : Sony ne réserverait pas un emplacement précis à cette dalle. Maintenue par un système magnétique, elle pourrait être retirée puis installée ailleurs sur le contrôleur. Une approche qui permettrait de choisir sa position en fonction du jeu, de ses habitudes ou simplement de ses préférences en matière de confort.