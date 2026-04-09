Certains joueurs PS5 peuvent tester en avance ce qui devrait constituer la future interface de la console de Sony, avec quelques changements discrets, mais qui ne passent pas inaperçus.
Longtemps, Microsoft et ses consoles Xbox ont habitué les joueurs à des refontes régulières de leur interface, parfois radicales, quitte à bousculer les habitudes. À l’inverse, Sony et Nintendo ont toujours privilégié une approche plus conservatrice, faite de petites retouches successives. Mais une prochaine mise à jour PS5, encore en phase de test, laisse entrevoir une évolution un peu plus ambitieuse… Une nouvelle interface qui ne semble toutefois pas faire l’unanimité, comme le souligne Gaming Bible.
Une interface PS5 revue pour plus de fluidité
À en croire divers retours d’utilisateurs ayant accès au programme bêta, la PS5 s’apprête donc à accueillir une interface légèrement remaniée, avec un accent clair sur l’ergonomie. Dans les faits, cela se traduit par une nouvelle barre supérieure, regroupant des accès rapides vers la bibliothèque, le PlayStation Store ou encore les services comme le PS Plus.
L’objectif est simple, à savoir réduire les manipulations et accélérer la navigation. Là où il fallait auparavant faire défiler plusieurs écrans pour atteindre certaines sections, ces raccourcis permettraient d’y accéder en un instant. Un changement en apparence modeste, mais qui pourrait transformer l’expérience au quotidien.
Autre ajustement notable : la navigation entre les différentes sections se fait ici via les touches L1 et R1 de la manette, rendant l’ensemble plus fluide et cohérent. On reste loin d’une révolution totale, Sony semblant toujours avancer avec prudence, préférant améliorer l’existant plutôt que de tout réinventer.
Une mise à jour déjà controversée ?
Toutefois, malgré ces améliorations, la refonte ne fait pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs expriment leur scepticisme face à ces changements à venir. Certains regrettent déjà une interface qu’ils jugent trop chargée, avec davantage d’icônes à l’écran.
C’est un fait, toucher à une interface utilisée quotidiennement est toujours risqué, et même des optimisations bienvenues peuvent être perçues comme inutiles, voire intrusives, qui plus est (bientôt) six ans après le lancement initial de la machine.
En parallèle, une demande revient avec insistance, laquelle reste fermement ignorée par Sony, à savoir le retour des thèmes personnalisés, très populaires sur PS4. Pour beaucoup, cette fonctionnalité manque toujours à l’appel, tout comme la possibilité de créer des dossiers, elle aussi disponible sur PS4.
Reste à voir si cette nouvelle mise à jour PS5 sera déployée à grande échelle dans les prochains mois. En attendant, rappelons que le géant nippon a récemment pris le soin de remonter le prix de ses consoles PS5.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique