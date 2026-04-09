L’objectif est simple, à savoir réduire les manipulations et accélérer la navigation. Là où il fallait auparavant faire défiler plusieurs écrans pour atteindre certaines sections, ces raccourcis permettraient d’y accéder en un instant. Un changement en apparence modeste, mais qui pourrait transformer l’expérience au quotidien.

Autre ajustement notable : la navigation entre les différentes sections se fait ici via les touches L1 et R1 de la manette, rendant l’ensemble plus fluide et cohérent. On reste loin d’une révolution totale, Sony semblant toujours avancer avec prudence, préférant améliorer l’existant plutôt que de tout réinventer.