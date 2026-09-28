Dans un texte enflammé la PDG de Trend AI assure pouvoir maitriser les dérives de l'IA

Sur le plan pratique, elle énumère également une liste de mesures. Tester et mesurer un agent, c'est observer son comportement avant et pendant son utilisation. L'authentifier, c'est lui donner une identité vérifiable, comme un badge nominatif. Limiter ses permissions, c'est ne lui ouvrir que les accès utiles à sa tâche. L'isoler, c'est le faire tourner dans un espace clos pour contenir ses erreurs. Le surveiller, c'est garder une trace de ses actions. Elle ajoute la gouvernance et la responsabilité, soit la capacité à documenter qui a autorisé quoi. Et surtout, pouvoir l'arrêter dès qu'il dépasse une limite, grâce à des "stop gates" intégrés à l'agent lui-même.