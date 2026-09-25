C’est tout l’intérêt de son raisonnement. Une IA peut disposer de capacités considérables sans nécessairement représenter un danger immédiat. Encore faut-il contrôler les outils auxquels elle accède, les objectifs qui lui sont confiés et les moyens qu’elle peut employer pour les atteindre.

Pour Jensen Huang, la sécurité doit donc commencer bien avant la commercialisation. Les laboratoires doivent isoler correctement leurs expériences, fixer des limites aux agents et pouvoir interrompre un développement lorsque ces protections ne suffisent plus.

Le patron de NVIDIA privilégie l’application des lois existantes et approuve le recours à des audits indépendants. Il ne rejette pas toute nouvelle réglementation, notamment pour des produits comme les robotaxis, mais refuse que les laboratoires obtiennent des exemptions aux règles antitrust ou de responsabilité. Ezra Klein lui oppose néanmoins un contre-exemple : les responsabilités juridiques n’ont pas empêché les prises de risques à l’origine de la crise financière de 2008. Bref, les géants de l’IA sauront-ils vraiment freiner avant d’avoir à répondre des dégâts ?