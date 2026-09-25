Et puis il y a la prise de contrôle du téléphone. Il n'y a pas si longtemps, rooter un Android ou débrider un iPhone exigeait de choisir la bonne faille pour chaque modèle, puis de cacher ces modifications aux vérifications du système, au risque de briquer l'appareil. L'agent choisit désormais seul la méthode et la technique de camouflage. Si l'application visée est mal protégée, il peut même s'en passer. Il récupère le fichier d'installation, y glisse des outils d'instrumentation pour observer et modifier son fonctionnement, puis le réinstalle sur un téléphone resté d'origine.