De manière très classique, RatHat s’incruste sur les smartphones de ses victimes via des APK diffusées par des SMS frauduleux, des publicités malveillantes ou de faux sites de téléchargement. Zimperium ne précise pas encore dans quels pays le malware a été observé ni combien d’appareils ont été infectés. Les chercheurs évoquent toutefois un ciblage financier international et attribuent l’opération à des acteurs qui semblent travailler depuis la Chine.

Une fois installé, il détourne les fonctions d’accessibilité pour activer le débogage sans fil et récupérer le code d’appairage ADB. Il peut alors ouvrir une session shell, modifier des paramètres protégés d’Android et s’octroyer davantage de droits.

Pour piloter l’interface, RatHat sollicite également une IA générative qui l’aide à adapter ses manipulations à ce qui s’affiche. En analysant la structure de l’écran, le modèle peut repérer le bouton à toucher, le menu à ouvrir ou l’élément à faire apparaître après un défilement, puis déterminer l’action à exécuter. Cette lecture en temps réel permet au malware de composer avec les variations de menus, de libellés et de disposition d’une version d’Android ou d’un constructeur à l’autre, là où une automatisation entièrement préprogrammée échouerait plus facilement.

RatHat peut alors superposer de faux formulaires aux applications bancaires et de paiement pour siphonner les identifiants, intercepter SMS et notifications afin de récupérer les codes de double authentification et surveiller les saisies effectuées sur l’appareil.

Le shell lui permet aussi de lire directement les événements tactiles émis par Android. RatHat récupère la position exacte des doigts sur l’écran et la compare à la disposition connue des pavés numériques ou des grilles de verrouillage. Si les coordonnées correspondent à l’emplacement de la touche « 5 », le malware peut en déduire le chiffre saisi. Une succession de points permet de la même manière de reconstituer un schéma de déverrouillage, sans lire directement le contenu affiché.