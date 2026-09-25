La Chose de la famille Addams pourrait bientôt avoir de la concurrence. À l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), des chercheurs ont donné des jambes à une main robotique. Ou plutôt, ils lui ont appris à se servir de ses doigts pour marcher, garder l’équilibre et agir sur son environnement, sans avoir besoin d’un bras pour la déplacer.

Une main qui marche sur ses doigts et se relève toute seule

Baptisé Fingers as Legs , le projet repose sur une idée aussi étrange qu’ingénieuse : pourquoi transporter une main au bout d’un robot entier lorsqu’elle pourrait se rendre elle-même là où l’on a besoin d’elle ?

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont équipé une main robotique WUJI d’un Raspberry Pi Zero 2 W, de capteurs et d’une batterie. L’ensemble pèse 818 grammes et dispose de 20 articulations motorisées.

Son système de contrôle a été entraîné par apprentissage par renforcement dans un simulateur. À force d’essais et d’erreurs, il a appris à coordonner les doigts avant que les stratégies obtenues soient transférées au prototype. La main peut désormais avancer en prenant appui sur ses doigts, se redresser après une chute et évoluer sur 14 types de surfaces, du parquet au gravier. Elle est également parvenue à se redresser dans 21 tentatives sur 25 après avoir été retournée.