Il faut dire que NVIDIA fait la cour à Google et à ses nouveaux ordinateurs. Niveau sécurité, les machines intègrent la puce Titan C et une protection à plusieurs niveaux destinées à bloquer les virus et les tentatives d'accès non autorisées. Les Googlebooks proposent également des fonctionnalités d'interconnexion avec les smartphones. Ce, permettant de basculer ses activités d'un appareil à l'autre sans interruption, ainsi que de consulter les fichiers et applications du téléphone directement sur l'ordinateur.