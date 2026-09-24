Jouer sur les nouveaux Googlebooks de Google ? Ça deviendra très prochainement possible, grâce à NVIDIA et son service GeForce NOW intégré de façon native.
NVIDIA poursuit le développement de son service de jeu en cloud, GeForce NOW. La plateforme sera intégrée nativement aux Googlebooks, la nouvelle catégorie de PC portables optimisés par l'intelligence artificielle conçue par Google.
Une disponibilité prévue pour cet automne
Ce déploiement est prévu pour cet automne. Il permettra aux utilisateurs d'accéder directement depuis les nouveaux ordinateurs portables Googlebooks à l'ensemble du catalogue de jeux compatibles hébergés sur les serveurs de NVIDIA.
Il faut dire que NVIDIA fait la cour à Google et à ses nouveaux ordinateurs. Niveau sécurité, les machines intègrent la puce Titan C et une protection à plusieurs niveaux destinées à bloquer les virus et les tentatives d'accès non autorisées. Les Googlebooks proposent également des fonctionnalités d'interconnexion avec les smartphones. Ce, permettant de basculer ses activités d'un appareil à l'autre sans interruption, ainsi que de consulter les fichiers et applications du téléphone directement sur l'ordinateur.
De nouveaux jeux sur GeForce NOW
En parallèle de cette annonce d'intégration matérielle, NVIDIA en profite pour mettre à jour la liste des titres pris en charge. Ce sont neuf nouveaux jeux qui sont disponibles sur la plateforme cette semaine, lesquels sont :
- Dune: Awakening
- Stick It to the Stickman
- CONTROL Resonant
- Wild West Pioneers
- DragonSword: Awakening
- Everything Is Crab
- LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight
- Over The Top: WWI
- Roadside Research
À l'occasion du lancement de CONTROL Resonant, Nvidia propose une offre intéressante. Une copie du jeu sur Steam est offerte pour tout achat d'un abonnement de 12 mois à GeForce NOW effectué avant le 27 septembre.