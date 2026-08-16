De fait, une fois le bureau Windows accessible, rien n'empêche théoriquement de lancer d'autres logiciels : les démonstrations ont notamment montré l'exécution de modèles d'intelligence artificielle locaux. Mais il y a un détail qui change tout : NVIDIA n'a jamais conçu GeForce NOW comme un service de PC Windows à distance généraliste. Le constructeur vend du cloud gaming, avec ses propres règles, ses limitations et une liste de jeux pris en charge.

L'utilisation de cette méthode sort donc clairement du cadre prévu par le service. Et les contraintes sont nombreuses. La manipulation nécessite notamment un abonnement payant et ne fonctionne pas avec l'offre gratuite ni avec certains services opérés par les partenaires de NVIDIA. Les sessions restent par ailleurs limitées dans le temps et l'environnement n'a rien d'un PC personnel permanent.

Surtout, cette bidouille constitue une violation des conditions d'utilisation de GeForce NOW et pourrait donc exposer les comptes concernés à des sanctions. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ladite bidouille est encore active, mais il y a fort à parier que NVIDIA ne tarde pas trop avant de colmater cette « brèche ». L'entreprise dispose déjà de mécanismes destinés à contrôler ce qui peut être exécuté dans son environnement cloud.

Cela dit, au-delà de la bidouille et de l'attitude de NVIDIA, la découverte de Zortos soulève un point intéressant : dès lors que la firme de Jensen Huang dispose d'une floppée de machines avec un véritable Windows pensé pour le cloud gaming, qu'est-ce qui l'empêche de proposer un service de « cloud PC » complet ? Aujourd'hui, NVIDIA maintient une très claire distinction, mais qu'en sera-t-il demain ?