Dreo ne compte pas quitter nos salons avec la fin de l’été. Le fabricant, qui s’est fait connaître en France grâce à ses ventilateurs, présentait ce 23 septembre trois nouveaux appareils pour affronter les mois les plus froids de l'année : les chauffages 720S et 711S, ainsi que le purificateur d’air 530S, déjà aperçu à l’IFA. Tous peuvent être commandés dès maintenant, à des tarifs compris entre 120 et 150 euros, mais les expéditions du 711S ne commenceront que le 28 septembre.

La marque a de bonnes raisons de vouloir prolonger l’aventure. Officiellement arrivée en France en avril, après une phase de test en 2025, elle revendique 180 000 ventilateurs vendus sur Amazon France au 21 septembre, dont 45% au seul mois de juin selon Hugo Esquenet, directeur marketing de la marque en France. Lors de sa présentation à la presse, Dreo a également mis en avant ses premières places dans plusieurs catégories sur Amazon, notamment les ventilateurs aux États-Unis et les chauffages d’appoint au Royaume-Uni.

Deux chauffages pour réchauffer une pièce ou simplement son occupant

Le 720S, proposé à 120 euros, possède une particularité intéressante : sa partie supérieure peut changer de position pour modifier la diffusion de la chaleur. Abaissée, elle dirige le souffle vers une zone précise, par exemple lorsqu’on travaille à son bureau. Relevée, elle répartit l’air chaud à 360° pour couvrir une pièce de 15 à 25 m², selon Dreo.

Le fabricant promet également un fonctionnement pouvant descendre à 25 dB, ainsi qu’un arrêt automatique en cas de basculement accidentel et une protection contre la surchauffe.