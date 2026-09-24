À la sortie d'un été marqué par le succès de ses ventilateurs, Dreo veut désormais s’installer dans nos maisons toute l’année. La marque lance deux chauffages connectés et un purificateur d’air, avant l’arrivée d’une IA capable de coordonner ses appareils pour améliorer le confort et maîtriser la consommation électrique.
Dreo ne compte pas quitter nos salons avec la fin de l’été. Le fabricant, qui s’est fait connaître en France grâce à ses ventilateurs, présentait ce 23 septembre trois nouveaux appareils pour affronter les mois les plus froids de l'année : les chauffages 720S et 711S, ainsi que le purificateur d’air 530S, déjà aperçu à l’IFA. Tous peuvent être commandés dès maintenant, à des tarifs compris entre 120 et 150 euros, mais les expéditions du 711S ne commenceront que le 28 septembre.
La marque a de bonnes raisons de vouloir prolonger l’aventure. Officiellement arrivée en France en avril, après une phase de test en 2025, elle revendique 180 000 ventilateurs vendus sur Amazon France au 21 septembre, dont 45% au seul mois de juin selon Hugo Esquenet, directeur marketing de la marque en France. Lors de sa présentation à la presse, Dreo a également mis en avant ses premières places dans plusieurs catégories sur Amazon, notamment les ventilateurs aux États-Unis et les chauffages d’appoint au Royaume-Uni.
Deux chauffages pour réchauffer une pièce ou simplement son occupant
Le 720S, proposé à 120 euros, possède une particularité intéressante : sa partie supérieure peut changer de position pour modifier la diffusion de la chaleur. Abaissée, elle dirige le souffle vers une zone précise, par exemple lorsqu’on travaille à son bureau. Relevée, elle répartit l’air chaud à 360° pour couvrir une pièce de 15 à 25 m², selon Dreo.
Le fabricant promet également un fonctionnement pouvant descendre à 25 dB, ainsi qu’un arrêt automatique en cas de basculement accidentel et une protection contre la surchauffe.
Le 711S prend le problème autrement. Vendu 150 euros, il utilise la convection naturelle. L’air froid entre par le bas, se réchauffe puis ressort par le haut, sans ventilateur. De quoi éviter le bruit de soufflerie dans une chambre ou un bureau. Sa façade en verre trempé soigne la présentation et l’appareil peut être fixé au mur pour libérer de la place au sol.
Les deux modèles développent jusqu’à 2 000 watts et disposent d’un mode économique qui module leur puissance à l’approche de la température demandée. Dreo revendique ainsi jusqu’à 40% de consommation en moins par rapport à un fonctionnement continu à pleine puissance. L’économie éventuelle vient donc de la régulation et du temps de fonctionnement réduit, pas d’un meilleur rendement de la résistance électrique.
Ces deux chauffages retrouvent surtout l’application Dreo, dont nous avions apprécié la simplicité et la clarté lors de nos tests de ventilateurs au printemps, les TurboCool 516S et 765S. Avec plusieurs chauffages installés, on peut régler indépendamment la température de chaque pièce, pour garder le bureau au chaud pendant le télétravail tout en chauffant moins la chambre, par exemple.
Les utilisateurs déjà équipés retrouvent ainsi leurs appareils dans une interface familière, sans multiplier les applications. Un confort d’usage qui compte au quotidien et donne davantage d’intérêt à la partie connectée qu’une simple télécommande supplémentaire.
Un purificateur qui ajuste son fonctionnement à la qualité de l’air
Le troisième appareil, le 530S, s’attaque aux poussières, aux particules fines et aux odeurs. Ce purificateur à 140 euros associe un préfiltre, un filtre à particules et du charbon actif, avec un capteur PM2,5 chargé d’adapter automatiquement la ventilation.
Un voyant coloré donne une indication immédiate de la qualité de l’air tandis que l’application permet de programmer l’appareil et de suivre l’usure de son filtre principal. Selon Dreo, ce dernier capture 99,97% des particules en suspension de 0,3 µm, conformément au protocole IEST, dont les particules fines PM2,5.
Le fabricant annonce un débit d’air purifié de 221 m³/h, soit l’équivalent de 4,8 volumes d’air filtrés par heure dans une pièce de 19 m². Cela peut compléter l’aération du logement, mais certainement pas la remplacer.
En 2027, une IA pour faire travailler tous ces appareils ensemble
La nouveauté la plus intéressante pourrait toutefois arriver un peu plus tard. Dreo prépare Air Intelligence, un système destiné à coordonner ses chauffages, ventilateurs, purificateurs et autres appareils compatibles. L’équipe française vise un lancement au minimum en 2027.
Plutôt que de régler chaque produit séparément, l’utilisateur pourrait ainsi laisser l’IA croiser leurs mesures avec la météo, la pollution extérieure ou, encore, les niveaux de pollen. Température, humidité et circulation de l’air serviraient notamment à évaluer le confort ressenti dans le logement, résumé par un score sur 100.
L’autre promesse concerne le portefeuille. L’application doit suivre la consommation des appareils et estimer les économies possibles, en kilowattheures comme en euros. Elle pourrait, par exemple, indiquer combien vous économiseriez en baissant le chauffage d’un degré. Vous choisiriez ensuite d’appliquer ce réglage ou de conserver votre température habituelle.
Toujours côté domotique, Dreo travaille également à rendre ses nouveaux chauffages compatibles avec Matter. Air Intelligence doit ainsi pouvoir dialoguer avec certains équipements d’autres marques, mais le calendrier et la liste des produits pris en charge restent à préciser.