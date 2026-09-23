D-Link alerte sur une faille de gravité maximale dans l’un de ses routeurs, le code pour l’exploiter est déjà public.

Dans le détail, CVE-2026-86296 touche un composant chargé du DHCP, le service qui permet au routeur d’attribuer automatiquement une adresse IP aux appareils connectés au réseau. Le problème résulte ici du traitement de certaines données reçues par l’équipement : la fonction chargée de les copier en mémoire ne contrôle pas correctement leur volume et peut en copier davantage que l’espace prévu ne peut en contenir.

Un attaquant présent sur le réseau local peut donc envoyer un paquet DHCP spécialement conçu pour faire déborder les données hors de la zone mémoire qui leur est réservée et corrompre la mémoire de l’appareil. Aucun mot de passe ni aucune intervention de la victime n’est nécessaire. Dans le meilleur des cas, le service DHCP plante ; dans le pire, le pirate peut exécuter du code arbitraire sur le routeur et en prendre le contrôle pour modifier sa configuration, y déployer du code malveillant, voire l’enrôler dans un botnet.

Pour l’heure, D-Link a confirmé le problème sur le DIR-822A équipé du firmware A_101. L’enquête se poursuit et aucune exploitation de la faille n’a été signalée dans des attaques réelles. Le chercheur crédité de sa découverte, identifié sous le nom de « tian », a toutefois publié un PoC permettant de reproduire l’attaque. Une démonstration désormais accessible à tous, alors que D-Link n’a toujours aucun correctif à proposer.