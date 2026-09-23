Selon Bloomberg, Apple développerait un bracelet de suivi santé dépourvu d’écran, actuellement en phase d’étude technologique précoce, mais ne serait probablement pas commercialisé avant 2028, si Apple décide finalement de le poursuivre.
Longtemps considérée comme l’un des acteurs majeurs des objets connectés dédiés à la santé, l’Apple Watch fait aujourd’hui face à une concurrence qui grandit vite et autrement : des trackers minimalistes, sans le moindre écran, entièrement tournés vers le suivi biométrique continu. Whoop, valorisée autour de 10 milliards de dollars et qui envisage elle aussi une entrée en Bourse, ou encore Oura, qui vient de déposer son dossier d’introduction en Bourse, ont su fédérer des millions d’utilisateurs avec cette approche épurée. Apple, selon Bloomberg, explore à son tour cette catégorie avec un projet encore loin d’être finalisé.
Un bracelet en tissu, qui suscite l’intérêt de Tim Cook et Eddy Cue
Les prototypes actuellement étudiés se présenteraient sous la forme d’un bracelet en tissu fin, relié à un module électronique compact équipé de capteurs, chargé de mesurer le rythme cardiaque et d’autres indicateurs physiologiques. Le dispositif reprendrait ainsi une partie des fonctions de suivi de l’Apple Watch, mais sans écran, afin de limiter les notifications envoyées à l'utilisateur. Le projet en resterait pour l’instant au stade de l’étude technologique, une phase précoce qui ne garantit en rien sa commercialisation future.
Ce dossier suscite d’ailleurs l’intérêt de deux figures de poids chez Apple : Tim Cook, désormais président exécutif de l’entreprise, et Eddy Cue, responsable des services, qui a pris la tête de la division santé fin 2025 après le départ à la retraite de Jeff Williams. Toujours selon Bloomberg, Cue pousse notamment les équipes santé d’Apple à s’intéresser à des produits aux interfaces plus simples, à l’image de ceux proposés par Whoop et Oura, plutôt que de chercher à multiplier les fonctions.
Ce chantier intervient dans un contexte de recomposition au sein des équipes santé et montre connectée d’Apple, avec les départs récents de Stan Ng, ancien responsable marketing de l'Apple Watch, et de Jay Blahnik, qui dirigeait les initiatives fitness de la marque.
Une influence déjà visible sur l’Apple Watch actuelle
Apple a déjà intégré à ses dernières Apple Watch et à l’application Santé plusieurs fonctions similaires à celles proposées par Whoop et Oura, notamment un score de préparation quotidien ou une estimation de l’âge biologique. Ces évolutions témoignent de l’importance croissante accordée par Apple au suivi global de la santé, au-delà du seul suivi sportif.
Google s’est également positionné sur ce créneau du tracker sans écran avec le lancement du Google Fitbit Air, tandis que d’autres acteurs comme Garmin sont déjà présents sur le marché des objets dédiés au suivi de la santé et de l’activité physique.
La publication du rapport de Bloomberg a par ailleurs eu un effet immédiat sur Garmin : l’action du fabricant a reculé jusqu’à 2,5 % en séance, selon Bloomberg. Cette réaction intervient alors qu’Apple explore précisément un marché sur lequel Garmin est déjà présent.
Même en cas de feu vert définitif, ce bracelet sans écran ne serait probablement pas commercialisé avant 2028. Apple dispose donc encore de plusieurs années pour poursuivre ses essais, modifier le concept ou, comme cela arrive régulièrement avec les projets exploratoires de l’entreprise, décider finalement de ne pas le commercialiser.