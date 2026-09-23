Les prototypes actuellement étudiés se présenteraient sous la forme d’un bracelet en tissu fin, relié à un module électronique compact équipé de capteurs, chargé de mesurer le rythme cardiaque et d’autres indicateurs physiologiques. Le dispositif reprendrait ainsi une partie des fonctions de suivi de l’Apple Watch, mais sans écran, afin de limiter les notifications envoyées à l'utilisateur. Le projet en resterait pour l’instant au stade de l’étude technologique, une phase précoce qui ne garantit en rien sa commercialisation future.

Ce dossier suscite d’ailleurs l’intérêt de deux figures de poids chez Apple : Tim Cook, désormais président exécutif de l’entreprise, et Eddy Cue, responsable des services, qui a pris la tête de la division santé fin 2025 après le départ à la retraite de Jeff Williams. Toujours selon Bloomberg, Cue pousse notamment les équipes santé d’Apple à s’intéresser à des produits aux interfaces plus simples, à l’image de ceux proposés par Whoop et Oura, plutôt que de chercher à multiplier les fonctions.

Ce chantier intervient dans un contexte de recomposition au sein des équipes santé et montre connectée d’Apple, avec les départs récents de Stan Ng, ancien responsable marketing de l'Apple Watch, et de Jay Blahnik, qui dirigeait les initiatives fitness de la marque.