Depuis leur lancement vendredi, plusieurs propriétaires d’Apple Watch Series 12 et Ultra 4 rapportent des redémarrages inopinés. Des journaux de diagnostic partagés par certains utilisateurs pointent vers un timeout du Neural Engine, sans que l’origine exacte du problème soit encore établie.
À peine sorties de leur boîte, les nouvelles montres connectées d’Apple font déjà l’objet de plusieurs signalements de dysfonctionnements. Sur les forums de MacRumors, mais aussi sur Reddit et les forums d’assistance Apple, des utilisateurs décrivent un scénario similaire : l’écran affiche soudainement le logo Apple, puis la montre redémarre, parfois en pleine utilisation, parfois alors qu’elle est simplement portée au poignet. Apple n’a pour l’instant pas reconnu officiellement ce problème.
Des logs convergents pointent vers le Neural Engine
Le point commun entre plusieurs de ces témoignages apparaît dans les journaux de diagnostic. Au moins quatre propriétaires ont partagé des fichiers de type « panic-full » présentant un scénario similaire : le Neural Engine semble rester bloqué pendant environ deux secondes, avant qu’un mécanisme de surveillance du firmware ne déclenche un arrêt et force le redémarrage de la montre.
Les situations précédant les redémarrages varient fortement selon les utilisateurs. Certains rapportent le problème après avoir utilisé Siri, modifié un cadran, ouvert Plans ou l’App Store, passé un appel ou enregistré une séance de sport. D’autres indiquent que leur Apple Watch a redémarré alors qu’elle était simplement au repos. Les signalements concernent aussi bien watchOS 27.0 que la mise à jour proposée lors de la configuration de la montre.
Le Neural Engine est un composant matériel d’Apple consacré notamment aux traitements d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Un « timeout » dans les journaux signifie toutefois qu’une opération n’a pas répondu dans le délai prévu : il ne permet pas, à lui seul, de déterminer si le problème vient du logiciel, du matériel ou d’une interaction entre les deux.
Certains utilisateurs ont par ailleurs tenté de réinitialiser complètement leur montre, sans constater de résolution durable. L’un d’eux rapporte même avoir fait remplacer son Apple Watch Series 12 en Apple Store, avant de rencontrer de nouveau le même type de redémarrage sur l’appareil de remplacement. Ce cas rend moins évidente l’hypothèse d’un problème propre à une seule unité défectueuse, mais ne permet pas de déterminer l’origine du bug.
Plusieurs dizaines de témoignages, mais aucune cause établie
Au moment de la publication de l’article de MacRumors, environ trente propriétaires avaient signalé des redémarrages dans le fil consacré au problème. Plusieurs autres témoignages ont depuis été repérés sur différents canaux. Ces signalements montrent que le phénomène ne se limite pas à un seul utilisateur, mais ils ne permettent pas encore d’en mesurer la fréquence parmi l’ensemble des propriétaires d’Apple Watch Series 12 et Ultra 4.
Plus troublant encore, certains utilisateurs d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max rapportent eux aussi des redémarrages qu’ils associent à des problèmes du Neural Engine. Ces témoignages restent toutefois distincts de ceux concernant l’Apple Watch et aucun élément indépendant ne permet pour l’instant d’établir qu'ils ont une origine commune.
Si un lien entre les deux phénomènes venait à être confirmé, le problème pourrait alors concerner une composante plus largement utilisée dans la nouvelle génération de puces Apple. À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse. En attendant une explication officielle, mettre sa montre à jour reste le seul geste qui vaille : plusieurs témoignages le confirment, une simple réinitialisation, elle, ne suffit pas toujours à faire taire le logo Apple qui s’invite sans prévenir.