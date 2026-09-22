Le point commun entre plusieurs de ces témoignages apparaît dans les journaux de diagnostic. Au moins quatre propriétaires ont partagé des fichiers de type « panic-full » présentant un scénario similaire : le Neural Engine semble rester bloqué pendant environ deux secondes, avant qu’un mécanisme de surveillance du firmware ne déclenche un arrêt et force le redémarrage de la montre.

Les situations précédant les redémarrages varient fortement selon les utilisateurs. Certains rapportent le problème après avoir utilisé Siri, modifié un cadran, ouvert Plans ou l’App Store, passé un appel ou enregistré une séance de sport. D’autres indiquent que leur Apple Watch a redémarré alors qu’elle était simplement au repos. Les signalements concernent aussi bien watchOS 27.0 que la mise à jour proposée lors de la configuration de la montre.

Le Neural Engine est un composant matériel d’Apple consacré notamment aux traitements d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Un « timeout » dans les journaux signifie toutefois qu’une opération n’a pas répondu dans le délai prévu : il ne permet pas, à lui seul, de déterminer si le problème vient du logiciel, du matériel ou d’une interaction entre les deux.

Certains utilisateurs ont par ailleurs tenté de réinitialiser complètement leur montre, sans constater de résolution durable. L’un d’eux rapporte même avoir fait remplacer son Apple Watch Series 12 en Apple Store, avant de rencontrer de nouveau le même type de redémarrage sur l’appareil de remplacement. Ce cas rend moins évidente l’hypothèse d’un problème propre à une seule unité défectueuse, mais ne permet pas de déterminer l’origine du bug.