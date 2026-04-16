Jusqu’à présent, les Apple Watch présentant des problèmes logiciels complexes devaient être envoyées dans un centre de réparation. Les boutiques Apple ne disposaient pas des outils nécessaires pour intervenir sur ces pannes. Résultat : même pour un souci mineur, les utilisateurs devaient patienter le temps de l’expédition, de la réparation, puis du retour de leur appareil. Le délai de traitement peut vite prendre une semaine pour une simple intervention.

Cette situation va évoluer. Apple prévoirait de déployer un nouvel outil de réparation, capable de restaurer le logiciel directement en magasin. Il s’agirait d’un dock spécifique permettant de connecter l’Apple Watch à un Mac pour effectuer une restauration complète

Ce changement devrait permettre de traiter sur place des problèmes comme des mises à jour échouées, des boucles de redémarrage ou des appareils bloqués. Les employés des Apple Store pourraient alors prendre en charge les montres défectueuses sur place, en quelques minutes. Un gain de temps pour les clients, qui repartiraient avec leur montre remise à neuf et fonctionnelle.