Apple va simplifier la réparation des Apple Watch en magasin. Les problèmes logiciels pourront bientôt être corrigés sans besoin de l'envoyer dans un centre spécialisé.
Faire réparer une Apple Watch peut vite devenir un parcours du combattant. En cas de problème logiciel sérieux, les utilisateurs doivent souvent envoyer leur montre en centre de réparation et attendre plusieurs jours, voire semaines. Une contrainte qui pourrait bientôt disparaître. Apple s’apprête en effet à modifier en profondeur son approche, en permettant aux boutiques et réparateurs agréés d’intervenir directement sur place. Un vrai soulagement pour les clients, qui pourraient bénéficier d’une réparation rapide et retrouver leur montre connectée en quelques heures, tout au plus.
Les réparations désormais possibles directement en magasin
Jusqu’à présent, les Apple Watch présentant des problèmes logiciels complexes devaient être envoyées dans un centre de réparation. Les boutiques Apple ne disposaient pas des outils nécessaires pour intervenir sur ces pannes. Résultat : même pour un souci mineur, les utilisateurs devaient patienter le temps de l’expédition, de la réparation, puis du retour de leur appareil. Le délai de traitement peut vite prendre une semaine pour une simple intervention.
Cette situation va évoluer. Apple prévoirait de déployer un nouvel outil de réparation, capable de restaurer le logiciel directement en magasin. Il s’agirait d’un dock spécifique permettant de connecter l’Apple Watch à un Mac pour effectuer une restauration complète
Ce changement devrait permettre de traiter sur place des problèmes comme des mises à jour échouées, des boucles de redémarrage ou des appareils bloqués. Les employés des Apple Store pourraient alors prendre en charge les montres défectueuses sur place, en quelques minutes. Un gain de temps pour les clients, qui repartiraient avec leur montre remise à neuf et fonctionnelle.
Apple veut fluidifier l’expérience offerte par son SAV
Apple avait déjà tenté d’améliorer la situation avec une solution de restauration sans fil via l’iPhone. Introduite avec certaines versions d’iOS et de watchOS, cette option reste toutefois limitée. Elle ne fonctionne que dans des cas précis, notamment lorsque l’Apple Watch affiche un message spécifique invitant à la restauration.
Pour les pannes plus sérieuses, cette méthode ne suffit pas. C’est précisément pour ces situations que le nouvel outil en boutique devrait faire la différence. Historiquement, Apple proposait déjà une solution matérielle avec un port de diagnostic présent sur les anciens modèles. Mais celui-ci a été supprimé à partir de l’Apple Watch Series 7, compliquant les réparations locales.
Avec ce retour à une solution plus directe, Apple semble corriger une limite introduite ces dernières années, en rapprochant la réparation du point de vente. Les délais d’attente pour avoir un rendez-vous en Apple Store ou chez un réparateur agréé pourraient s’allonger un peu, certes, mais ce n’est rien par rapport aux jours d'attente nécessaires actuellement.