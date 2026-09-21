Un tarif qui ne semble pas complètement dingue, mais toujours peu d'informations techniques et pas non plus de date de sortie officielle.
La Yoniq Portal se précise enfin avec un tarif de lancement, mais la console portable inspirée de la fameuse manette de la PlayStation 2 signée Sony conserve encore une bonne partie de ses secrets.
Une console qui joue à fond la carte de la nostalgie
Déjà évoquée en août dernier, la console Yoniq Portal avait attiré l'attention par son design pour le moins original : la machine reprend effectivement les lignes caractéristiques de la mythique DualShock 2.
Présentée pour la première fois lors de la Gamescom 2026, la machine revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec un prix annoncé à 199 dollars aux États-Unis, contre 219 dollars au tarif normal. En Europe, Yoniq affiche un prix de 172,99 euros, tandis que le Royaume-Uni bénéficiera d'un tarif de 148,99 livres. La marque n'a toutefois toujours pas communiqué de date de commercialisation précise.
La Portal reprend donc les principaux éléments de la manette de la PlayStation 2, avec une croix directionnelle, deux sticks analogiques, les quatre boutons de façade et les gâchettes. La principale différence tient évidemment à l'écran, installé au centre de l'appareil, entre les deux sticks. Sa diagonale serait de 4,5 pouces. Les visuels dévoilent également un port USB-C, une prise casque de 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD. La console dispose par ailleurs d'un système de refroidissement actif, avec des ouvertures d'aération visibles sur la partie supérieure et à l'arrière.
Pour le reste, Yoniq reste – encore et toujours – particulièrement discret. Le fabricant n'a pas dévoilé le processeur, la quantité de mémoire vive, la capacité de stockage ou encore la définition exacte de l'écran et la capacité de la batterie. Un élément présenté comme un emplacement « Memory Card » apparaît sur certains rendus, sans que sa fonction soit expliquée. À ce stade, le prix permet donc de mieux situer la Portal, mais il reste impossible d'évaluer précisément ses performances ou ses capacités. La commercialisation de la machine et la durée de l'éventuel tarif réduit restent elles aussi à préciser.