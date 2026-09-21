La Portal reprend donc les principaux éléments de la manette de la PlayStation 2, avec une croix directionnelle, deux sticks analogiques, les quatre boutons de façade et les gâchettes. La principale différence tient évidemment à l'écran, installé au centre de l'appareil, entre les deux sticks. Sa diagonale serait de 4,5 pouces. Les visuels dévoilent également un port USB-C, une prise casque de 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD. La console dispose par ailleurs d'un système de refroidissement actif, avec des ouvertures d'aération visibles sur la partie supérieure et à l'arrière.

Pour le reste, Yoniq reste – encore et toujours – particulièrement discret. Le fabricant n'a pas dévoilé le processeur, la quantité de mémoire vive, la capacité de stockage ou encore la définition exacte de l'écran et la capacité de la batterie. Un élément présenté comme un emplacement « Memory Card » apparaît sur certains rendus, sans que sa fonction soit expliquée. À ce stade, le prix permet donc de mieux situer la Portal, mais il reste impossible d'évaluer précisément ses performances ou ses capacités. La commercialisation de la machine et la durée de l'éventuel tarif réduit restent elles aussi à préciser.