La cause du problème tient à un seul chiffre. Aux États-Unis, la version eSIM uniquement de l’iPhone 18 Pro Max embarque une batterie de 5 567 mAh , soit 21,75 wattheures. La version européenne, équipée d'un emplacement pour carte SIM physique, plafonne légèrement plus bas à 5 391 mAh, soit 21,06 wattheures, mais reste malgré tout au-dessus du seuil critique. Or la plupart des pays imposent des exigences de transport renforcées pour tout appareil doté d’une batterie à cellule unique dépassant 20 wattheures, une règle censée limiter les risques d’incendie pendant l'’acheminement.

Face à cette contrainte, Apple explique avoir développé ce qu’elle appelle une « solution innovante basée sur le firmware ». Concrètement, chaque iPhone 18 Pro Max quitte l’usine avec sa capacité de charge artificiellement plafonnée en dessous de 20 wattheures, un verrou qui reste actif durant tout le transport depuis la chaîne de production jusqu’au point de vente. Ce plafond ne saute qu'au moment où l’utilisateur active son téléphone pour la première fois, débloquant alors l’intégralité de la capacité de la batterie.

Cette astuce évite ainsi à Apple de devoir fractionner sa batterie en plusieurs cellules distinctes, comme le font d’autres appareils volumineux tels que les MacBook Pro 16 pouces, dont la batterie totale dépasse largement 20 wattheures mais reste répartie entre cinq ou six cellules individuelles, chacune sous le seuil réglementaire.