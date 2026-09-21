La batterie de l’iPhone 18 Pro Max dépasse pour la première fois le seuil des 20 wattheures, ce qui déclenche des règles de transport plus strictes dans la plupart des pays. Apple a développé une solution logicielle inédite pour contourner cette contrainte.
Plus de batterie, plus d’autonomie : c’est l’un des arguments phares de l’iPhone 18 Pro Max. Mais cette capacité record entraîne une conséquence inattendue, presque anecdotique en apparence, mais bien réelle sur le plan réglementaire. Sa batterie franchit en effet un seuil qui complique son transport dans une boîte, que ce soit pour une réparation, un envoi en cadeau ou une revente. Apple a dû inventer une parade entièrement logicielle pour contourner le problème.
Une batterie trop puissante pour les règles de transport classiques
La cause du problème tient à un seul chiffre. Aux États-Unis, la version eSIM uniquement de l’iPhone 18 Pro Max embarque une batterie de 5 567 mAh, soit 21,75 wattheures. La version européenne, équipée d'un emplacement pour carte SIM physique, plafonne légèrement plus bas à 5 391 mAh, soit 21,06 wattheures, mais reste malgré tout au-dessus du seuil critique. Or la plupart des pays imposent des exigences de transport renforcées pour tout appareil doté d’une batterie à cellule unique dépassant 20 wattheures, une règle censée limiter les risques d’incendie pendant l'’acheminement.
Face à cette contrainte, Apple explique avoir développé ce qu’elle appelle une « solution innovante basée sur le firmware ». Concrètement, chaque iPhone 18 Pro Max quitte l’usine avec sa capacité de charge artificiellement plafonnée en dessous de 20 wattheures, un verrou qui reste actif durant tout le transport depuis la chaîne de production jusqu’au point de vente. Ce plafond ne saute qu'au moment où l’utilisateur active son téléphone pour la première fois, débloquant alors l’intégralité de la capacité de la batterie.
Cette astuce évite ainsi à Apple de devoir fractionner sa batterie en plusieurs cellules distinctes, comme le font d’autres appareils volumineux tels que les MacBook Pro 16 pouces, dont la batterie totale dépasse largement 20 wattheures mais reste répartie entre cinq ou six cellules individuelles, chacune sous le seuil réglementaire.
Renvoyer son téléphone demande désormais une étape supplémentaire
Le vrai casse-tête survient une fois l’iPhone activé. Si un utilisateur doit ensuite expédier son iPhone 18 Pro Max, pour une réparation, un échange, une reprise ou même un simple envoi à un proche, il doit d’abord activer une fonction baptisée Prepare to Ship, accessible depuis Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone. Cette option décharge la batterie sous la barre des 20 wattheures et applique un plafond de charge pour que l’appareil reste sous ce seuil pendant tout le transport, un processus qui peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures selon le niveau de charge initial.
Apple précise que le téléphone peut chauffer un peu plus que d’habitude durant cette décharge, et reste parfaitement utilisable pendant l’opération, sauf s’il est effacé. Une fois terminée, l’écran affiche un badge « Prêt à expédier ». Lorsque cette préparation vise un envoi vers Apple, un revendeur ou un opérateur dans le cadre d’une réparation, d’une reprise ou d'un retour, la charge reste plafonnée à 80 % pendant 14 jours avant de pouvoir annuler la manipulation, une précaution supplémentaire pensée pour couvrir l’ensemble du trajet logistique.
Cette contrainte reste pour l’instant propre au seul iPhone 18 Pro Max, aucun autre modèle de la gamme ne disposant d'une cellule unique dépassant ce seuil. Mais à mesure que les nouvelles chimies de batterie au silicium-carbone permettent de loger toujours plus d’énergie dans un espace identique, ce genre de restriction technique pourrait bien devenir la norme plutôt que l’exception sur les prochains flagships, chez Apple comme ailleurs.