Processeur A20 Pro gravé en 2 nm, nouvelle encapsulation réunissant puce et mémoire, ouverture variable et Dynamic Island plus discrète… L’iPhone 18 Pro commence à se dessiner. Mais compte tenu du positionnement tarifaire attendu, Apple devra surtout corriger quelques faiblesses devenues difficiles à excuser.
À force de petites améliorations çà et là, les iPhone Pro finissent parfois par donner l’impression d’avancer par petites touches. L’iPhone 18 Pro ne devrait pas bouleverser la formule avec un design légèrement retouché, une puce plus puissante et une batterie en hausse. À plus de 1 300 euros, pourtant, quelques pour cent de performances supplémentaires ne suffiront pas. Apple a surtout plusieurs vieux dossiers à régler sur sa gamme Pro, à commencer par la chauffe et la vitesse de recharge.
C’est justement l’objet de notre dernière vidéo, dans laquelle Thomas Remilleret passe en revue les nouveautés attendues, mais surtout les défauts que le prochain modèle Pro devra encore gommer.
Un SoC en 2 nm, mais surtout un problème de chaleur à régler
La puce A20 Pro devrait être gravée en 2 nm par TSMC et adopter une nouvelle encapsulation WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), réunissant plus étroitement le processeur et sa mémoire vive. Le passage au 2 nm pourrait surtout améliorer le rapport entre performances et consommation, tandis que cette nouvelle disposition faciliterait les échanges avec la mémoire, un atout notamment pour l’exécution locale des modèles d’IA.
Encore faudra-t-il évacuer correctement la chaleur. Les dernières générations d’iPhone Pro peuvent devenir franchement chaudes lors d’une longue session de jeu, d’un enregistrement vidéo 4K ProRes, d’une recharge rapide ou d’une navigation GPS en plein été. IOS finit alors par réduire la luminosité ou brider la charge pour protéger l’appareil.
Les premières rumeurs évoquent une chambre à vapeur revue et un châssis légèrement plus épais. Si elles se confirment, ce ne sera pas forcément un défaut. À ce niveau de gamme, quelques dixièmes de millimètre supplémentaires sont faciles à pardonner s’ils permettent enfin au téléphone de mieux tenir ses performances.
Côté ergonomie, on attend également qu’Apple rectifie le tir sur le bouton Camera Control en abandonnant les commandes capacitives capricieuses au profit d’un vrai bouton physique.
Une batterie plus grosse, mais une recharge toujours timide
La capacité de la batterie progresserait légèrement sur le Pro et plus franchement sur le Pro Max. L’efficacité attendue de la gravure en 2 nm pourrait donc encore améliorer une autonomie déjà solide.
Apple resterait en revanche fidèle aux batteries à anode graphite, quand plusieurs fabricants de smartphones Android adoptent désormais le silicium-carbone pour loger davantage d’énergie dans un volume comparable. La puissance resterait autour des 40 watts de la génération actuelle. C’est peu face aux 80 ou 120W revendiqués par certains concurrents, même si l’iPhone 17 Pro retrouve déjà 50 % d’autonomie en une vingtaine de minutes. La prudence thermique d’Apple se comprend, mais elle devient chaque année plus difficile à présenter comme une vertu.
La photographie apporterait une nouveauté plus visible avec une ouverture variable sur le capteur principal, une solution déjà explorée par Samsung il y a plusieurs années. Le téléobjectif gagnerait lui aussi en luminosité. Plus que la course aux chiffres, on attendra surtout qu’Apple soigne son traitement d’image, parfois trop appuyé, et rende les portraits plus naturels.
AirDrop, multitâche, modem C2 : les autres attentes
Au-delà du matériel, le quotidien sous iOS réclame des ajustements concrets. Entre les échecs récurrents de transferts AirDrop sur les gros fichiers (vidéos lourdes notamment), l’impossibilité d’afficher deux applications en écran scindé et la complexité d’une application Raccourcis qui mériterait d’être pilotée en langage naturel par l’IA, l’expérience logicielle a vieilli. L’intégration attendue du modem maison Apple C2 (avec 5G millimétrique et liaisons satellites) apporterait toutefois une bouffée d’air frais côté connectivité.
Rendez-vous début septembre sur Clubic et sur notre chaîne YouTube pour découvrir de quel bois sera réellement fait le futur iPhone 18 Pro.
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