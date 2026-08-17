À force de petites améliorations çà et là, les iPhone Pro finissent parfois par donner l’impression d’avancer par petites touches. L’iPhone 18 Pro ne devrait pas bouleverser la formule avec un design légèrement retouché, une puce plus puissante et une batterie en hausse. À plus de 1 300 euros, pourtant, quelques pour cent de performances supplémentaires ne suffiront pas. Apple a surtout plusieurs vieux dossiers à régler sur sa gamme Pro, à commencer par la chauffe et la vitesse de recharge.

C’est justement l’objet de notre dernière vidéo, dans laquelle Thomas Remilleret passe en revue les nouveautés attendues, mais surtout les défauts que le prochain modèle Pro devra encore gommer.