Mais où est donc Ren Zhengfei, le patron de Huawei ? C'est la question que se posent de très nombreux internautes chinois, l'homme d'affaires n'étant plus apparu en public depuis le 11 septembre dernier.

Dans cette atmosphère, une rumeur, qui s'est propagée comme un feu de forêt, explique que Ren Zhengfei aurait quitté le pays de nuit, par voie maritime. Il aurait effectué ce départ clandestin juste avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi chinoise, à partir du 15 septembre, qui impose de nouvelles restrictions de sortie sur les talents chinois de la tech et de l'IA (ingénieurs, chercheurs, patrons d'entreprise).