C'est une histoire bien étrange qui fait parler en Chine actuellement. Le patron du géant Huawei aurait disparu, et certains affirment qu'il aurait fuit le pays !
Il arrive que l'on voit émerger des histoires étranges concernant les plus grands patrons de la tech chinoise. On se souvient ainsi de la disparition pendant plusieurs mois du patron d'Alibaba, Jack Ma, à la fin de l'année 2020, suivi d'un exil de quelques années au Japon. C'est sûrement ce souvenir qui a donné de la crédibilité à une folle rumeur ces derniers jours en Chine.
L'histoire folle d'une fuite nocturne de Ren Zhengfei affole les réseaux sociaux chinois
Mais où est donc Ren Zhengfei, le patron de Huawei ? C'est la question que se posent de très nombreux internautes chinois, l'homme d'affaires n'étant plus apparu en public depuis le 11 septembre dernier.
Dans cette atmosphère, une rumeur, qui s'est propagée comme un feu de forêt, explique que Ren Zhengfei aurait quitté le pays de nuit, par voie maritime. Il aurait effectué ce départ clandestin juste avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi chinoise, à partir du 15 septembre, qui impose de nouvelles restrictions de sortie sur les talents chinois de la tech et de l'IA (ingénieurs, chercheurs, patrons d'entreprise).
L'apparition publique de la fille de Ren Zhengfei suffira-t-elle à mettre fin aux rumeurs ?
Une rumeur un peu tirée par les cheveux, ne serait-ce qu'au vu de l'âge de Ren Zenghfei, qui, avec ses 81 ans, est tout de même né avant la fin de la seconde guerre mondiale. Et un rumeur qui a subi un premier démenti.
En effet, beaucoup croyaient que le fondateur de Huawei avait fui avec sa famille. Or, sa plus jeune fille, Annabel Yao, vient justement de participer à une conférence de presse à Pékin, dans le cadre du programme culturel Youku. Elle a aussi visité le palais du Prince Gong. De quoi en partie mettre à mal les chuchotements. Mais on imagine qu'ils ne s'éteindront pas complètement, tant que Ren Zhengfei lui-même ne se sera pas à nouveau présenté au public.