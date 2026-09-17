Dans les Bouches-du-Rhône, deux individus ont été interpellés pour le vol de 52 câbles de bornes de recharge électriques, un préjudice estimé à 120 000 euros qui hélas confirme la recrudescence des vols de câbles électriques dans la région.
On connaissait le vol du cuivre qui embarrasse les opérateurs télécoms, mais celui des câbles de bornes de recharge gagne aussi du terrain. Il y a quelques semaines, un contrôle de véhicule mené par les policiers de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, a mis les enquêteurs sur la piste de deux suspects, placés en garde à vue mardi 15 septembre. Ils sont soupçonnés d'avoir dévalisé les bornes de recharge de dix communes au moins. Le préjudice est lourd et se compte en dizaines de milliers d'euros.
120 000 euros de câbles de recharge électrique volés, deux suspects arrêtés
Dans la nuit du 21 août, comme le rapporte La Provence, la brigade anticriminalité de Vitrolles effectuait un simple contrôle routier. Un véhicule suspect attire l'attention des policiers, qui transmettent alors l'information au groupe local de lutte contre le trafic automobile. C'est ce service qui se charge alors d'enquêter plus en profondeur. Des filatures, recoupements et vérifications techniques permettent peu à peu de remonter jusqu'aux auteurs présumés des fameux vols. Le duo a finalement été interpellé le 15 septembre.
Les autorités leur imputent 52 câbles d'alimentation dérobés dans dix communes qui judiciairement dépendent du tribunal d'Aix-en-Provence, avec un préjudice évalué à près de 120 000 euros. Les deux suspects sont ainsi poursuivis pour vols aggravés, d'abord parce que les faits ont été commis à plusieurs, et aussi puisqu'ils sont accompagnés de dégradations sur le matériel.
Les deux compères ont été présentés hier devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en comparution immédiate. Leur dossier sera examiné le 18 novembre. En attendant, la justice doit encore statuer sur leur placement sous contrôle judiciaire.
Le cuivre des bornes, nouvel eldorado des voleurs, en Paca mais aussi dans toute la France
Depuis l'été 2026, les vols de câbles électriques, qu'il s'agisse de lignes électriques, de câbles téléphoniques ou d'autres réseaux, se multiplient partout en France et particulièrement dans la région Paca, des Bouches-du-Rhône jusqu'au Var, au Vaucluse, aux Alpes-de-Haute-Provence et aux Hautes-Alpes. La valeur du cuivre qu'ils contiennent est évidemment l'élément déclencheur. Mais dans notre affaire du jour, ce sont spécifiquement les bornes de recharge pour voitures électriques, de plus en plus nombreuses sur le territoire, qui intéressaient les malfrats.
Cette tendance aboutit fort heureusement à des sanctions. Il y a quelques jours à peine, le 11 septembre, deux autres individus étaient déjà condamnés par le tribunal correctionnel d'Aix pour des vols de câbles électriques commis, cette fois, dans plusieurs départements de la région Sud. Le préjudice s'élevait alors à 500 000 euros.
Le cuivre contenu dans ces câbles attise clairement les convoitises, au point que certains opérateurs misent désormais sur des technologies de surveillance pour protéger leurs infrastructures.