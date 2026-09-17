On connaissait le vol du cuivre qui embarrasse les opérateurs télécoms, mais celui des câbles de bornes de recharge gagne aussi du terrain. Il y a quelques semaines, un contrôle de véhicule mené par les policiers de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, a mis les enquêteurs sur la piste de deux suspects, placés en garde à vue mardi 15 septembre. Ils sont soupçonnés d'avoir dévalisé les bornes de recharge de dix communes au moins. Le préjudice est lourd et se compte en dizaines de milliers d'euros.