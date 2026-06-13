Dans les réseaux OCPP actuels, un système unique collecte les données de l'ensemble des bornes et cherche des anomalies dans le flux global. Cristina Alcaraz, chercheuse en sécurité des infrastructures au laboratoire NICS de l'université de Malaga, publie ses travaux dans l'International Journal of Critical Infrastructure Protection. Selon elle, avec un système centralisé, on ne sait pas quel composant est compromis, ni jusqu'où une attaque progresse entre stations et on ne sait pas non plus où l'anomalie se situe dans le réseau.

En revanche, le dispositif du laboratoire NICS fonctionne station par station. Chaque borne ou composant critique du réseau embarque un agent IA autonome. On lui confie l'analyse de son environnement local, puis le partage de ses observations avec les agents voisins. « Chaque agent évalue l'état des chargeurs, des communications et des appareils connectés pour détecter des anomalies, des pannes ou des incidents de sécurité potentiels », explique l'enseignante-chercheuse. Les agents comparent ensuite leurs lectures locales avec celles des stations proches et construisent une image contextualisée de la situation à l'échelle du réseau.

Pour trancher collectivement sur la nature d'une anomalie, le système mobilise un mécanisme de consensus emprunté à la théorie mathématique des dynamiques d'opinion. Ce cadre modélise la façon dont des individus ajustent leurs croyances au contact des croyances d'autrui. Appliqué aux agents IA, ce principe leur permet d'affiner progressivement leur diagnostic commun, sans qu'une seule entité centralisée dicte la conclusion. Lors des tests en environnement simulé, on a observé une réduction significative des faux positifs et la détection d'anomalies comportementales affectant plusieurs bornes simultanément. En outre, un registre blockchain infalsifiable archive toutes les transactions des agents et en conserve la traçabilité intégrale.