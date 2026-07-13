Les délinquants prennent de plus en plus pour cible les stations de recharge de voitures électriques. Et la justice commence à sévir dans ce domaine.
Depuis déjà un certain nombre d'années, les voleurs ont pris l'habitude d'attaquer les réseaux de câbles internet pour dérober le cuivre qui s'y trouve. Et avec l'életrification automobile qui avance dans notre pays, les esprits malveillants ont trouvé de nouvelles infrastructures à piller. Mais attention à eux, il faudra dorénavant faire avec la justice.
Deux hommes viennent d'être condamnés pour des vols de câbles de stations de recharge
Les opérateurs de station de recharge pour véhicules électriques le demandaient depuis déjà de nombreux mois. De plus en plus victimes de dégradations, avec des vols de câbles en pagaille, elles demandaient à la justice de sévir.
Des plaintes qui trouvent un premier aboutissement, avec cette décision, le mois dernier, du tribunal d'Évry-Courcouronnes. Ce dernier vient en effet de condamner deux hommes (l'un à 12 mois d'emprisonnement avec aménagement sous bracelet électronique, l'autre à 12 mois de sursis) pour des vols de ce type. Ils devront par ailleurs indemniser les opérateurs lésés par leurs larcins.
Plus de 400 plaintes déposées en 2026 par les opérateurs
Pour l'association des opérateurs de recharge France Charge, c'est une première réponse, pour un milieu qui commençait à désespérer face à de tels actes. Comme le rapporte Automobile Propre, certains opérateurs se sont récemment même dit prêts à passer à des bornes moins puissantes, leur réparation en cas de dégradation coûtant moins cher.
Et pour illustrer la profondeur du problème, il faut rappeler que depuis le début de l'année 2026, les 21 membres de l'association Charge France ont au total déposé 427 plaintes. Le préjudice, comprenant les réparations et les pertes pour défaut d'exploitation, est estimé à environ 9 millions d'euros.
« Ceux qui s'attaquent aux stations de recharge doivent savoir qu’ils s'exposent à des peines de prison, à une condamnation pénale et à l'obligation de réparer les préjudices causés. Les opérateurs ne laisseront jamais ces actes impunis » prévient le patron de Charge France, Didier Liautaud.