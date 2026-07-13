Pour l'association des opérateurs de recharge France Charge, c'est une première réponse, pour un milieu qui commençait à désespérer face à de tels actes. Comme le rapporte Automobile Propre, certains opérateurs se sont récemment même dit prêts à passer à des bornes moins puissantes, leur réparation en cas de dégradation coûtant moins cher.

Et pour illustrer la profondeur du problème, il faut rappeler que depuis le début de l'année 2026, les 21 membres de l'association Charge France ont au total déposé 427 plaintes. Le préjudice, comprenant les réparations et les pertes pour défaut d'exploitation, est estimé à environ 9 millions d'euros.

« Ceux qui s'attaquent aux stations de recharge doivent savoir qu’ils s'exposent à des peines de prison, à une condamnation pénale et à l'obligation de réparer les préjudices causés. Les opérateurs ne laisseront jamais ces actes impunis » prévient le patron de Charge France, Didier Liautaud.