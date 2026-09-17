Microsoft est d’ores et déjà très clair sur ce dont il sera question durant cette nouvelle keynote. La plateforme RTX Spark sera évidemment sous le feu des projecteurs, mais Windows 11 devrait aussi y être largement évoqué. On imagine d’ailleurs que Microsoft nous dévoilera les nouveautés et optimisations apportées à Windows ARM pour permettre une prise en charge étroite des nouvelles puces de NVIDIA.

Microsoft indique enfin qu’il sera également question du marché PC au sens large. De quoi expliquer la présence, sur scène, de Satya Nadella (CEO de Microsoft), Pavan Davuluri (chef de la division Surface) et, nous l’avons dit, de Jensen Huang.

À noter d’ailleurs que ce sera la première fois depuis le printemps 2024 que Microsoft mettra Windows 11 à l’honneur durant une keynote. La dernière fois, c’était en mai 2024, pour l’annonce des premiers PC portables Copilot+ basés sur des processeurs ARM développés par Qualcomm : les Snapdragon X de première génération.