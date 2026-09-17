C’est désormais officiel, Microsoft tiendra le 7 octobre prochain son traditionnel événement Surface. La firme en profitera pour dévoiler plus en profondeur un appareil très attendu, le Surface Laptop Ultra sous processeur RTX Spark. Et pour l’occasion, Satya Nadella appellera sur scène un guest loin d’être anodin… Un certain Jensen Huang.
Rendez-vous est pris. Microsoft vient de fixer au 7 octobre prochain la date de son événement annuel Surface, qui se tiendra en l’occurrence à San Francisco avec un invité de marque : Jensen Huang, l’emblématique dirigeant de NVIDIA qui, on l’espère, enfilera une de ses plus belles vestes en cuir pour l’occasion.
Microsoft feat Jensen Huang
Microsoft est d’ores et déjà très clair sur ce dont il sera question durant cette nouvelle keynote. La plateforme RTX Spark sera évidemment sous le feu des projecteurs, mais Windows 11 devrait aussi y être largement évoqué. On imagine d’ailleurs que Microsoft nous dévoilera les nouveautés et optimisations apportées à Windows ARM pour permettre une prise en charge étroite des nouvelles puces de NVIDIA.
Microsoft indique enfin qu’il sera également question du marché PC au sens large. De quoi expliquer la présence, sur scène, de Satya Nadella (CEO de Microsoft), Pavan Davuluri (chef de la division Surface) et, nous l’avons dit, de Jensen Huang.
À noter d’ailleurs que ce sera la première fois depuis le printemps 2024 que Microsoft mettra Windows 11 à l’honneur durant une keynote. La dernière fois, c’était en mai 2024, pour l’annonce des premiers PC portables Copilot+ basés sur des processeurs ARM développés par Qualcomm : les Snapdragon X de première génération.
Surface Laptop Ultra : à quoi s’attendre ?
L’essentiel de l’évènement devrait néanmoins être consacré à la présentation détaillée d’un appareil déjà dévoilé en juin : le Surface Laptop Ultra. Premier modèle RTX Spark signé Microsoft, ce dernier avait fait l’objet d’une fuite particulièrement surprenante en juillet.
Au-delà de sa puce RTX Spark couplée à un maximum de 128 Go de mémoire unifiée, on sait d’ores et déjà que le Surface Laptop Ultra mise sur un châssis en aluminium d’à peine plus de 2 kg et sur un écran Mini LED PixelSense Ultra de 15 pouces. Cette dalle affiche un pic de luminance HDR de 2 000 cd/m2, a déjà précisé Microsoft, ainsi qu’une définition 2,8 K (2880 x 1920 pixels pour une finesse d’affichage de 262 pixels par pouce).
Il y a fort à parier que Microsoft communiquera, le 7 octobre, un prix et une date de lancement plus précis pour ce nouveau produit. Le Surface Laptop Ultra étant pour l’instant attendu, comme les autres appareils RTX Spark, dans le courant de l’automne 2026, sans plus de précision.