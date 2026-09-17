Tous deux restent compatibles avec PlayStation Link, la connexion propriétaire de Sony qui promet une transmission sans perte et à très faible latence. Un adaptateur USB-C est fourni pour une utilisation avec la PS5, le PlayStation Portal ainsi que les PC et Mac compatibles.



Une connexion Bluetooth peut fonctionner simultanément avec PlayStation Link, permettant par exemple de conserver le son du jeu tout en restant connecté à un smartphone.



Le PlayStation Pulse commencera à être commercialisé sur certains marchés pendant les fêtes de fin d’année 2026, tandis que le Pulse Edge arrivera début 2027. Sony n’a encore communiqué ni prix ni disponibilité précise pour la France.