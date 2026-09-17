Sony sa gamme audio avec les PlayStation Pulse et Pulse Edge, deux casques sans fil équipés de transducteurs magnétiques planaires plus grands. Le modèle Edge ajoute notamment une réduction active du bruit, un microphone détachable et quelques raffinements supplémentaires.
La nouvelle gamme se compose désormais du PlayStation Pulse Wireless Headset et du Pulse Edge Wireless Headset. Les deux utilisent des transducteurs planaires plus grands que ceux du Pulse Elite, avec la promesse de graves plus présents sans sacrifier la précision et la séparation des sons.
Le Pulse Edge se veut plus haut de gamme
La principale différence technique concerne le système magnétique. Le Pulse utilise quatre aimants par transducteur, contre huit pour le Pulse Edge, soit un volume magnétique doublé selon Sony.
L’Edge ajoute surtout une réduction active du bruit (ANC), un microphone sur perche détachable, une entrée jack et un réglage direct de la balance entre le son du jeu et le chat vocal sur PS5. Lorsque la perche est retirée, un microphone dissimulé prend le relais. Les deux modèles bénéficient par ailleurs d’un filtrage des bruits ambiants assisté par IA pour le micro et intègrent leurs propres commandes de volume.
Le Pulse Edge profite également de matériaux présentés comme plus haut de gamme et sera livré avec un étui de transport. Les deux casques seront proposés en blanc et en noir.
PlayStation Link toujours au programme
Tous deux restent compatibles avec PlayStation Link, la connexion propriétaire de Sony qui promet une transmission sans perte et à très faible latence. Un adaptateur USB-C est fourni pour une utilisation avec la PS5, le PlayStation Portal ainsi que les PC et Mac compatibles.
Une connexion Bluetooth peut fonctionner simultanément avec PlayStation Link, permettant par exemple de conserver le son du jeu tout en restant connecté à un smartphone.
Le PlayStation Pulse commencera à être commercialisé sur certains marchés pendant les fêtes de fin d’année 2026, tandis que le Pulse Edge arrivera début 2027. Sony n’a encore communiqué ni prix ni disponibilité précise pour la France.