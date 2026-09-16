Publiée par l'Organisation internationale de normalisation, la certification ISO 27001 est un peu le mode d'emploi officiel pour bien protéger les données et systèmes d'une entreprise. Elle définit ce qu'on appelle un SMSI, un système de management de la sécurité de l'information. Attention, il ne s'agit pas d'une simple liste de règles à cocher une bonne fois pour toutes, mais d'une méthode complète à suivre en continu. Sa version 2022 impose sept étapes incontournables, on vous liste : identifier ce qu'il faut protéger, obtenir l'implication réelle de la direction, évaluer les risques, allouer les bonnes ressources, mettre en œuvre les procédures sur le terrain, vérifier que tout fonctionne, puis corriger ce qui ne va pas. Un cycle pensé pour structurer, sur la durée, la gouvernance cyber d'une organisation plutôt qu'un simple coup de peinture ponctuel.