La différence entre certification et qualification mérite aussi un peu de votre attention. La CSPN, dont nous parlions il y a un instant, c'est en quelque sorte une photo qui valide que le produit est sûr à un moment précis. La qualification, elle, va plus loin et exige des tests plus poussés, des audits réguliers, et surtout un engagement dans la durée à maintenir ce niveau d'exigence. Notons que la décision est valable trois ans, mais Genetec devra dans tous les cas prouver en continu qu'elle respecte les règles fixées par l'ANSSI.