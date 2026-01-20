Le navigateur web reste l'une des portes d'entrée privilégiées des cybercriminels. VirtualBrowser, éditeur français spécialisé en cybersécurité, vient d'obtenir la certification CSPN délivrée par l'ANSSI, comme il le révèle à Clubic ce mardi 20 janvier 2026. Cette validation, rare et exigeante, confirme l'efficacité de sa solution face aux menaces réelles, à savoir le phishing, les malwares et ransomwares, ainsi que les failles zero-day. L'entreprise devient ainsi la première de ce segment de la cyber à recevoir ce label officiel, gage de robustesse pour ses clients les plus sensibles.