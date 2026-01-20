L'éditeur français VirtualBrowser vient de décrocher la certification CSPN de l'ANSSI, une première pour une solution de sécurisation de la navigation web. L'entreprise propose une technologie qui isole les menaces en ligne pour protéger les entreprises.
Le navigateur web reste l'une des portes d'entrée privilégiées des cybercriminels. VirtualBrowser, éditeur français spécialisé en cybersécurité, vient d'obtenir la certification CSPN délivrée par l'ANSSI, comme il le révèle à Clubic ce mardi 20 janvier 2026. Cette validation, rare et exigeante, confirme l'efficacité de sa solution face aux menaces réelles, à savoir le phishing, les malwares et ransomwares, ainsi que les failles zero-day. L'entreprise devient ainsi la première de ce segment de la cyber à recevoir ce label officiel, gage de robustesse pour ses clients les plus sensibles.
VirtualBrowser transforme la navigation en simple flux visuel sécurisé
La solution VirtualBrowser reconnue CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) repose sur un principe simple, qui consiste à ne plus ouvrir les sites Web directement sur votre ordinateur. À la place, tout s'exécute sur un serveur distant, dans le cloud ou chez l'entreprise. Votre poste reçoit uniquement l'image de la page, comme si vous regardiez un écran déporté. Les menaces restent donc coincées là-bas.
Concrètement, l'utilisateur ne reçoit qu'un flux visuel de sa session de navigation, comme s'il regardait un film. Aucun code ni fichier suspect ne peut atteindre le système informatique. Chaque session est créée à la volée, puis automatiquement détruite. Voilà une rupture protocolaire qui empêche toute remontée de menace.
L'avantage, c'est que les collaborateurs naviguent normalement, sans ralentissement ni restriction, tout en étant protégés. Ils n'ont plus besoin de jongler entre deux ordinateurs selon les sites consultés, ni de demander des autorisations pour accéder à certaines pages. VirtualBrowser garantit une expérience identique à une navigation classique. L'utilisateur ne sent aucune différence, il est juste protégé.
Une certification qui rassure les secteurs les plus exigeants
« Cette certification CSPN est une étape importante dans le développement de notre solution », explique Édouard de Rémur, le président-directeur général de VirtualBrowser. Elle a été obtenue après un audit rigoureux mené par un laboratoire indépendant agréé par l'ANSSI, l'agence nationale chargée de la cybersécurité en France, et valide la robustesse de la technologie face à des attaques bien réelles.
Ce label officiel rassure surtout les secteurs les plus critiques, comme l'énergie, le transport, la santé et la défense. Ces Opérateurs d'Importance Vitale, qui font tourner les infrastructures essentielles du pays, exigent des garanties béton avant tout déploiement. Plusieurs ont déjà généralisé VirtualBrowser à tous leurs collaborateurs, visioconférences incluses. La certification ANSSI était indispensable pour valider ce choix stratégique.
La solution française compte déjà 150 000 utilisateurs chez une centaine de clients. Du privé comme Ariane Group, Thales, Bouygues Telecom, Naval Group, ou Dassault Aviation, au public avec la CNIL, le Conseil de l'Union européenne, le cabinet du Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères, rien que ça. Avec ce sésame CSPN, VirtualBrowser renforce sa position de référence.