Si vous décidez d'installer DuressKeyboard, alors mieux vaut la tester en amont. Ce qui, nous en conviendrons, n'est quand même pas idéal. L'app ne semble pas compatible avec les ROM personnalisées. Nos confrères de MakeUseOf ont testé l'application sur un Galaxy Note 20, un modèle de 2020 que Samsung ne met plus à jour. Grâce à ArtisanROM, une ROM communautaire qui porte Android 16 sur cet appareil, le téléphone a pu accueillir DuressKeyboard. Une fois le second code saisi, il a bien redémarré en mode recovery, comme prévu. En revanche, aucune donnée n'a été effacée. Le recovery personnalisé installé sur l'appareil, TWRP, a intercepté la demande sans l'exécuter.