DuressKeyboard est une application disponible sur F-Droid et promet de reproduire sur n'importe quel Android la fonction d'effacement d'urgence de GrapheneOS. Mais à l'usage, tout ne se passe pas comme prévu.
Entre autres éléments de sécurité, GrapheneOS embarque un code un peu spécial, lequel efface l'intégralité du téléphone au lieu de le déverrouiller. DuressKeyboard tente d'apporter une fonction proche, sans passer par ce système d'exploitation.
Un clavier qui surveille le code tapé sur l'écran de verrouillage
Mais cette réinitialisation ne fonctionne pas comme le mot de passe de contrainte de GrapheneOS. Sur ce système, le code efface directement les clés qui chiffrent les données, ce qui les rend illisibles même si le téléphone reste intact. Puisque DuressKeyboard est une simple application, elle ne dispose pas de cet accès. L'app doit demander au système de lancer une réinitialisation d'usine, ce qui suppose quand même d'obtenir les droits d'administrateur du téléphone. Son installation affiche donc plusieurs avertissements.
Attention aux ROM personnalisées
Si vous décidez d'installer DuressKeyboard, alors mieux vaut la tester en amont. Ce qui, nous en conviendrons, n'est quand même pas idéal. L'app ne semble pas compatible avec les ROM personnalisées. Nos confrères de MakeUseOf ont testé l'application sur un Galaxy Note 20, un modèle de 2020 que Samsung ne met plus à jour. Grâce à ArtisanROM, une ROM communautaire qui porte Android 16 sur cet appareil, le téléphone a pu accueillir DuressKeyboard. Une fois le second code saisi, il a bien redémarré en mode recovery, comme prévu. En revanche, aucune donnée n'a été effacée. Le recovery personnalisé installé sur l'appareil, TWRP, a intercepté la demande sans l'exécuter.
Nous rapportions en juillet l'arrestation d'un habitant d'Atlanta après le déclenchement du mot de passe de contrainte de GrapheneOS lors d'un contrôle douanier. Le développeur de DuressKeyboard propose de son côté un guide d'installation séparé selon les appareils. Le code source est disponible sur Github.