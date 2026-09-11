Ente, l'alternative chiffrée à Google Photos, vient de publier deux mises à jour. D'une part, le moteur de reconnaissance faciale et de recherche tourne enfin sur la puce graphique. Par ailleurs, l'entreprise publie une nouvelle fonction de partage pour toute la photothèque avec un proche en un clic.
Des modèles réécrits pour la puce graphique
Ente traite les photos directement sur l'appareil, car le chiffrement de bout en bout empêche toute analyse côté serveur. Jusqu'à présent, ce travail tournait sur le processeur ; il passe désormais sur la puce graphique, et l'analyse d'une photo prend environ 40 millisecondes sur un iPhone récent, soit dix fois moins qu'avant. Ente explique que s'il suffit d'une ligne de code pour activer le GPU dans le moteur d'exécution ONNX Runtime, le rendre rapide est une autre affaire. CoreML et WebGPU n'accélèrent que les opérations qu'ils reconnaissent ; le reste repart sur le processeur et ralentit tout le pipeline. Ente a donc réécrit ses modèles pour qu'ils restent sur le GPU, en remplaçant certaines fonctions d'activation par des équivalents plus simples, au résultat identique.
Le décodage des photos, leur redimensionnement et la conversion des résultats bruts en visages ou embeddings passent eux aussi par Rust, un langage compilé nativement sur chaque plateforme. Chaque modification est comparée aux modèles Python d'origine, et l'application vérifie, à chaque lancement, que le pilote graphique renvoie une réponse correcte ; sinon, elle repasse par le processeur.
Toute une photothèque partagée en un geste, chiffrement conservé
Chez Google Photos et Apple, partager toute sa photothèque avec un proche est déjà possible, mais aucune de ces options ne propose le chiffrement de bout en bout par défaut. C'est sur ce point qu'Ente entend se positionner avec Library Sharing. Depuis les réglages Famille, il suffit de choisir un proche et de partager en une action tous ses albums, avec un rôle par album - lecteur, collaborateur ou administrateur. Une fois l'option activée, chaque nouvel album créé s'ajoute au partage tout seul. Seuls les albums encore masqués au moment de l'activation échappent à la règle. Et si un album cesse d'être partagé - qu'on le retire soi-même ou que le proche le quitte - il conserve cet état et n'est pas partagé à nouveau par la suite. Ce garde-fou est appliqué par les serveurs d'Ente, pas seulement par l'application.
- mood10 Go gratuits
- storageStockage payant de 50Go à 2To
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Ente Photos est un service de stockage dédié aux photos, qui met l'emphase sur la sécurité et la confidentialité des données de l'utilisateur. Ainsi, Ente offre un chiffrement de bout en bout des photos stockées dans le cloud, avec une sécurité supplémentaire sur la conservation des données. Chaque photo est ainsi stockée en trois copies différentes dans divers serveurs situés en Europe. Accessible sur Android, iOS, Windows, Linux ou Mac, il s'agit d'un outil pratique pour être sûr de ne jamais perdre ses précieux clichés.