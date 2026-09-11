Chez Google Photos et Apple, partager toute sa photothèque avec un proche est déjà possible, mais aucune de ces options ne propose le chiffrement de bout en bout par défaut. C'est sur ce point qu'Ente entend se positionner avec Library Sharing. Depuis les réglages Famille, il suffit de choisir un proche et de partager en une action tous ses albums, avec un rôle par album - lecteur, collaborateur ou administrateur. Une fois l'option activée, chaque nouvel album créé s'ajoute au partage tout seul. Seuls les albums encore masqués au moment de l'activation échappent à la règle. Et si un album cesse d'être partagé - qu'on le retire soi-même ou que le proche le quitte - il conserve cet état et n'est pas partagé à nouveau par la suite. Ce garde-fou est appliqué par les serveurs d'Ente, pas seulement par l'application.