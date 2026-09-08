L'opérateur Bouygues Telecom a lancé mardi une offre qui lui permet de proposer la PS5 Édition Numérique pour un euro seulement, pour les clients Bbox Gaming. C'est une première en France, qui va faire des envieux avant la vague de jeux attendue cette fin d'année.
L'opérateur Bouygues Telecom a dévoilé mardi 8 septembre une offre PS5 sans précédent pour ses abonnés Bbox Gaming. Plusieurs jeux très attendus, à commencer par GTA 6 prévu le 19 novembre, ne tourneront que sur les consoles PS5 et Xbox Series, laissant les possesseurs de PS4 sur la touche. Pour convaincre ces derniers de changer de génération, l'opérateur joue la carte de la reprise : la console PS5 Édition Numérique, affichée à 599 euros, tombe à seulement 1 euro grâce à une remise immédiate combinée à un bonus offert pour la reprise d'une ancienne PS4. Reste à vérifier les petites lignes de cette offre limitée dans le temps, entre conditions d'éligibilité et subtilités à connaître avant de se lancer.
Comment Bouygues fait tomber le prix de la PS5 à 1 euro
Sur le papier, on peut parler d'une sorte d'empilement de rabais. Partant d'un prix plein de 599 euros pour la PlayStation 5 Édition Numérique, Bouygues Telecom applique une remise immédiate de 498 euros, ce qui ramène la note à 101 euros. En reprenant une ancienne PS4 valorisée au moins 50 euros, puis en ajoutant un bonus reprise de 50 euros, le prix final tombe à 1 euro symbolique, ce qui est à peine le prix d'un paquet de chewing-gums pour une console dernier cri.
Attention toutefois, la promotion ne s'adresse pas à tous les abonnés Bbox. Elle est réservée aux clients qui ont souscrit aux offres Bbox must Gaming ou Bbox ultym Gaming, éligibles à la fibre, et est valable du 15 septembre au 4 octobre. La bonne nouvelle, c'est qu'elle concerne aussi bien les nouveaux souscripteurs que les clients Bouygues Telecom en migration, à l'exception des abonnés Bbox Smart TV et Bbox Tablette. Le code promotionnel, indispensable pour finaliser la commande, arrive par e-mail sous 48 heures après le raccordement de la ligne, explique Bouygues Telecom.
L'opérateur a choisi le bon moment pour lancer son offre. Plusieurs jeux très attendus sortiront uniquement sur consoles nouvelle génération d'ici la fin d'année, ce qui va pousser les derniers possesseurs de PS4 et Xbox One à sauter le pas. Bouygues Telecom en profite pour rappeler qu'il reste le seul opérateur français à commercialiser des consoles Sony.
Livraison, reprise et rétractation : ce qu'il faut savoir avant de commander
Le dispositif de reprise de Bouygues Telecom s'appuie sur Recommerce, le partenaire spécialisé de l'opérateur dans la seconde vie des appareils électroniques, une sorte de vide-grenier version high-tech. En plus d'une PS4, un téléphone peut également être valorisé dans le cadre de l'opération. Une façon pour l'opérateur de soigner son image écoresponsable tout en rendant l'upgrade vers la nouvelle génération plus accessible aux joueurs encore équipés d'anciens modèles.
Concernant la livraison, la PS5 est expédiée gratuitement via Chronopost (ça, c'est la mauvaise nouvelle, si on est un brin taquin), avec un délai annoncé de deux à trois jours ouvrés selon les canaux consultés. Elle n'est pas vendue directement par Bouygues Telecom, mais par son partenaire Tech Distri Services, sur la plateforme dédiée bbox-gaming.com. Le socle de la console, lui, reste à acheter séparément. Et pour le règlement, il y a deux options proposées, avec la carte bancaire classique, ou un paiement en trois fois sans frais via FLOA.
Comme souvent avec ce type d'offre, il y a quelques garde-fous. Le tarif préférentiel n'est par exemple accessible qu'une seule fois par foyer, avec le fameux délai légal de rétractation de 14 jours qui permet de changer d'avis en cas de besoin. Notez qu'en cas de colis non récupéré en point relais sous 7 jours, le client est certes remboursé, mais il perd définitivement son code promo. Et puis côté garantie, la console bénéficie d'un an de couverture Sony, complétée par le service client de Tech Distri Services jusqu'à la deuxième année. De quoi goûter à la nouvelle génération PlayStation sans trop attaquer son budget, à condition de cocher toutes les bonnes cases.