L'opérateur Bouygues Telecom a dévoilé mardi 8 septembre une offre PS5 sans précédent pour ses abonnés Bbox Gaming. Plusieurs jeux très attendus, à commencer par GTA 6 prévu le 19 novembre, ne tourneront que sur les consoles PS5 et Xbox Series, laissant les possesseurs de PS4 sur la touche. Pour convaincre ces derniers de changer de génération, l'opérateur joue la carte de la reprise : la console PS5 Édition Numérique, affichée à 599 euros, tombe à seulement 1 euro grâce à une remise immédiate combinée à un bonus offert pour la reprise d'une ancienne PS4. Reste à vérifier les petites lignes de cette offre limitée dans le temps, entre conditions d'éligibilité et subtilités à connaître avant de se lancer.