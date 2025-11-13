Dans le cadre d'un State of Play dédié aux joueurs japonais, Sony a confirmé le lancement d'une nouvelle PS5 Digital Edition, à prix réduit. Explications.

La PS5 Digital Edition fait le choix du 100% numérique. ©PlayStation

C'était en effet l'une des annonces du récent State of Play diffusé par le géant nippon, à savoir l'arrivée le 21 novembre prochain d'une PS5 Digital Edition à « prix cassé », puisque celle-ci sera affichée à 55 000 yens, contre 73 000 yens actuellement.

Le géant japonais cherche ainsi à renforcer l’attrait de sa PS5 sur le marché national, en adoptant une stratégie directement inspirée de celle que Nintendo a mise en œuvre récemment avec sa Switch 2.

Une « nouvelle » PS5 Digital Edition au Japon ? Alors non, mais…

Mais avant d’acheter cette PS5 Digital Edition au Japon pour l’utiliser en France, mieux vaut être averti : la console est désormais limitée à sa région d’origine. Elle nécessite un compte japonais, affiche une interface en japonais et ne donne accès qu’au PlayStation Store local. De quoi faire remonter quelques souvenirs à ceux qui avaient fait importer leurs PS1 et/ou PS2 à l'époque.

Au Japon, Sony va lancer une PS5 Digital Edition "Japan Only" à prix réduit. ©PlayStation

En d'autres termes, ceux qui achèteront cette PS5 Digital Edition « Japan Only » ne pourront pas modifier le langage de la machine, ils ne pourront pas non plus lancer un jeu PS4/PS5 PAL, ni même se connecter avec leur compte PS Plus. La machine est ainsi (presque) inutilisable pour n'importe quel joueur résidant en dehors du Japon.

Une stratégie similaire à celle mise en place… par Nintendo

Si la démarche vous rappelle quelque chose, c’est normal : Nintendo avait adopté la même stratégie avec la Switch 2 en juin dernier. Au Japon, la console est proposée en deux versions, dont un modèle entièrement japonais vendu 49 980 yens (environ 310 euros).

Comme pour la future PS5 Digital Edition, cette version se limite à la langue et aux contenus japonais, tandis que la déclinaison multilingue est commercialisée autour de 430 euros.

Pour Sony, la faute (entre autres) à un yen en perte de vitesse, il était visiblement urgent de baisser le tarif de sa PS5, pour se montrer compétitif, sur ses terres natales, face à une Nintendo Switch 2 beaucoup plus accessible.

Source : WCCFTech

