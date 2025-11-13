C'était en effet l'une des annonces du récent State of Play diffusé par le géant nippon, à savoir l'arrivée le 21 novembre prochain d'une PS5 Digital Edition à « prix cassé », puisque celle-ci sera affichée à 55 000 yens, contre 73 000 yens actuellement.

Le géant japonais cherche ainsi à renforcer l’attrait de sa PS5 sur le marché national, en adoptant une stratégie directement inspirée de celle que Nintendo a mise en œuvre récemment avec sa Switch 2.