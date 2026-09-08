On le sait depuis longtemps, les pirates n'ont aucun remord à pirater certaines structures dans le domaine de santé, les hôpitaux figurant au premier rang. Ici, c'est Jinko, une application française d'accompagnement des patients atteints du cancer, qui en fait les frais, et le bilan pourrait être lourd, comme pour ajouter de la peine à la peine. Après la publication d'une revendication sur un forum cybercriminel lundi 7 septembre 2026, Jinko a réagi cette nuit auprès de Clubic, par l'intermédiaire de sa cofondatrice. L'entreprise reconnaît un accès non autorisé à ses systèmes et l'exfiltration de données personnelles, incluant pour certains utilisateurs des informations de santé et de parcours de soins. On fait le point sur l'ampleur de la fuite revendiquée et la réponse de la société.