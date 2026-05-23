Almerys gère le tiers-payant pour de nombreuses complémentaires santé en France. Elle sert d'intermédiaire entre l'assuré, le professionnel de santé et la mutuelle au moment du remboursement. Le jeune assureur Alan, est un de ses clients. Donc, quand un pirate s'introduit chez Almerys, les adhérents d'Alan se retrouvent exposés sans avoir eu le moindre contact direct avec la plateforme attaquée.

Alan a précisé quelles informations ont fuité dans son communiqué publié ce samedi. On y trouve l'état civil complet, le numéro de sécurité sociale, le numéro de contrat, le nom de l'assureur et les dates de couverture. En revanche, les coordonnées bancaires, les mots de passe, les adresses et les données de santé n'ont pas été touchés. Alan n'a subi aucune intrusion sur ses propres serveurs. Almerys a coupé son site de prise en charge dès la découverte de l'attaque et les professionnels de santé comme les opticiens ou les hôpitaux pourront rencontrer des blocages au moment de transmettre une demande de remboursement.