Lancé il y a plus de 15 ans, le premier casque Fidelio de Philips, le L1, était un produit à part, luxueux et affichant une excellente qualité sonore. Après une longue traversée du désert et un retour avec les L3 et L4, cette gamme nomade, toujours premium, restait techniquement derrière les cadors du genre. Avec son Fidelio L5, le constructeur enterre ce qui faisait la richesse de la gamme, à savoir sa qualité de construction. Un sacrifice nécessaire, ou une balle de pied ?