Lancé il y a plus de 15 ans, le premier casque Fidelio de Philips, le L1, était un produit à part, luxueux et affichant une excellente qualité sonore. Après une longue traversée du désert et un retour avec les L3 et L4, cette gamme nomade, toujours premium, restait techniquement derrière les cadors du genre. Avec son Fidelio L5, le constructeur enterre ce qui faisait la richesse de la gamme, à savoir sa qualité de construction. Un sacrifice nécessaire, ou une balle de pied ?
Le fait est que le Philips Fidelio L5 ne manque pas d’arguments, et propose une réelle mise à jour technique. Sa puce Bluetooth est ainsi compatible LE Audio/Auracast, sa batterie est remplaçable, son autonomie annoncée à 60 h, et son prix abaissé à 200 euros.
Le règne du plastique, mais de la modernité
Adieu la déferlante de métal et de cuir Muirhead des anciennes versions, le Fidelio L5 affiche un design consensuel et une fabrication presque 100% plastique. Le constat est assez simple, ce casque n’a de Fidelio que le nom, tout le reste se rapproche des casques Philips classiques.
Au moins, la structure est ici pliable, et le choix des couleurs permet de conserver un minimum d’élégance, notamment grâce aux branches couleur cuivre. De même, la marque utilise des coussinets remplaçables. Ce côté remplaçable est probablement l’argument numéro un, puisqu’à l’instar des Sennheiser Momentum 5 Wireless et du Sonos Ace Ultra, la batterie est amovible.
La connectivité est également très moderne, la puce Bluetooth 6.0 présente est compatible LE Audio/Auracast et LDAC, et la prise USB-C peut servir d’interface audio (24 bits/96 kHz).
La partie sonore n’est pas en reste, avec un tout nouveau transducteur de 36 mm, avec surcouche type céramique. Enfin, l’ANC profite d’un traitement plus poussé qu’auparavant, porté par un principe adaptatif (en fonction de la position/fuites sonores).
Enfin, l’autonomie est annoncée à 50 h avec ANC, et jusqu’à 60 h sans ANC.
Disponible à partir du mois d’octobre, le Philips Fidelio L5 est annoncé à 199,99 euros.
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