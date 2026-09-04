La partie audio évolue elle aussi. Les C3 Pro et C3 Ultra intègrent un système 2.1 Tuned by Devialet, tandis que l’Ultra Max passe au label Designed by Devialet. Sur le stand, Hisense nous a expliqué que cette distinction correspond ici à une implication plus profonde de Devialet sur le modèle haut de gamme, avec un travail réalisé dès la conception matérielle et non uniquement sur le réglage acoustique.



Hisense conserve enfin son argument gaming, avec un temps de réponse annoncé de 1 ms en 2K à 240 Hz, ainsi que Xbox Game Pass sur les versions compatibles de VIDAA OS 9.6.



Sur le papier, les C3 Pro, Ultra et Ultra Max ressemblent donc moins à une simple déclinaison du C3 qu’à une vraie montée en gamme de la famille. Le gain de luminosité est spectaculaire sur l’Ultra Max, mais l’arrivée du lens shift est probablement l’évolution qui changera le plus concrètement leur intégration au quotidien.