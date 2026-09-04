Audacity vient de passer en version 4.0. Le logiciel d'édition audio gratuit change d'interface pour la première fois de son histoire, et repense sa façon de gérer les clips audio.
Nous rapportions en novembre 2024, lors de la sortie de la version 3.7.0, qu'une refonte de l'interface était prévue pour cette version 4.0. Cette dernière peut désormais être téléchargée pour Windows, macOS et Linux, en parallèle de la branche 3.x du logiciel.
Une interface reconstruite sur Qt, une gestion des clips repensée
La nouvelle interface repose sur Qt, un framework qui permet de faire tourner le même code sur Windows, macOS et Linux, avec un rendu natif sur chaque système. Le changement apporte une prise en charge des écrans haute définition, un mode clair et un mode sombre, ainsi que la reprise automatique des couleurs d'accentuation du système. Plusieurs configurations prêtes à l'emploi sont proposées, baptisées "Workspaces" (Modern, Classic, Music). Ces espaces de travail peuvent être personnalisés en déplaçant ou en masquant les panneaux et barres d'outils.
La gestion des clips change aussi. Il est désormais possible d'en sélectionner plusieurs à la fois pour les déplacer, les découper ou les regrouper, y compris entre une piste mono et une piste stéréo. Un clip peut être posé sur un autre pour remplacer la partie qui se chevauche, et un raccourci (la touche S) permet de découper directement une piste. Des enveloppes de clip ajustent le volume ou ajoutent des fondus sans toucher à l'enregistrement d'origine, dans la continuité du recadrage non destructif déjà présent dans Audacity 3.
Pour l'enregistrement, la tête de lecture peut être déplacée pour démarrer à n'importe quel endroit de la timeline, sans décaler les clips déjà en place. Les projets sont sauvegardés dans un nouveau format, .aup4. Celui-ci conserve les miniatures d'aperçu et les données de mise en forme des clips. Les anciens fichiers .aup3 s'ouvrent sans problème dans cette version, mais la conversion ne se fait que dans un sens, impossible de revenir en arrière une fois le projet converti.
Cette nouvelle version laisse de côté, pour l'instant, plusieurs fonctions d'Audacity 3. C'est le cas des pistes temporelles, des pistes Note/MIDI, du Mixer, du Macro Manager et de son pipeline de script, de la prise en charge des plugins VAMP et LADSPA, ainsi que de la fonction Play-at-speed. Muse Group affirme travailler à réintégrer une partie de ces fonctionnalités dans de prochaines mises à jour. Audacity 4.0 reste gratuit, sous licence GPL v3.
- Gratuit et open source
- Interface claire et simple
- Nombreux effets audio intégrés
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