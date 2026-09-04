La gestion des clips change aussi. Il est désormais possible d'en sélectionner plusieurs à la fois pour les déplacer, les découper ou les regrouper, y compris entre une piste mono et une piste stéréo. Un clip peut être posé sur un autre pour remplacer la partie qui se chevauche, et un raccourci (la touche S) permet de découper directement une piste. Des enveloppes de clip ajustent le volume ou ajoutent des fondus sans toucher à l'enregistrement d'origine, dans la continuité du recadrage non destructif déjà présent dans Audacity 3.