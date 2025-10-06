L'équipe de développement, dirigée par Martin Keary, a entrepris une migration complète du framework WX Widgets vers Qt. Ce travail de plusieurs années permet de repousser les limitations graphiques avec l'implémentation des interfaces modernes avec animations, transparence et anti-aliasing de qualité, tout en garantissant une interface uniforme sur tous les systèmes d'exploitation.

La dette technique accumulée représentait un obstacle majeur au développement. L'architecture d'Audacity 3 était comparée par l'équipe à "un bâtiment combinant sans séparation claire un abattoir, une école maternelle, une boîte de nuit et une centrale nucléaire". Cette restructuration du code permet donc d'accélérer le développement des nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la stabilité générale.

L'équipe explique avoir mis en place un système de tests automatisés afin de pouvoir se concentrer sur des évaluations plus complexes.