L'éditeur audio open source s'apprête à dévoiler sa version 4 début 2026, avec une refonte complète de l'interface et de nouvelles fonctionnalités.
La version 4 de l'éditeur audio libre Audacity devrait marquer une réelle évolution. Cette édition poursuit les travaux amorcés avec Audacity 3 pour moderniser un logiciel qui s'est complexifié au fil des années.
Une nouvelle architecture
L'équipe de développement, dirigée par Martin Keary, a entrepris une migration complète du framework WX Widgets vers Qt. Ce travail de plusieurs années permet de repousser les limitations graphiques avec l'implémentation des interfaces modernes avec animations, transparence et anti-aliasing de qualité, tout en garantissant une interface uniforme sur tous les systèmes d'exploitation.
La dette technique accumulée représentait un obstacle majeur au développement. L'architecture d'Audacity 3 était comparée par l'équipe à "un bâtiment combinant sans séparation claire un abattoir, une école maternelle, une boîte de nuit et une centrale nucléaire". Cette restructuration du code permet donc d'accélérer le développement des nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la stabilité générale.
L'équipe explique avoir mis en place un système de tests automatisés afin de pouvoir se concentrer sur des évaluations plus complexes.
Interface utilisateur modernisée et personnalisable
Audacity 4 proposera un thème clair et sombre, mais aussi un mode contraste élevé pour l'accessibilité. De leurs côtés, les clips audio bénéficieront d'un affichage multicolore optionnel, tout en conservant la possibilité de retrouver l'apparence classique d'Audacity 3.
L'interface gagnera aussi en personnalisation avec une barre d'outils qui pourra être positionnée en haut, en bas ou détachée selon les préférences utilisateur. D'ailleurs, un système d'"espaces de travail" permet de sauvegarder et basculer entre différentes configurations d'interface. Il s'agit de pouvoir adapter l'environnement selon le type de projet : montage simple, production musicale ou podcasting. L'utilisateur peut choisir sa configuration préférée dès le premier lancement, avec des options "Classique" et "Moderne" prédéfinies.
Fonctionnalités de production avancées
Audacity 4 introduit l'édition non destructive, ce qui permet d'éditer les fichiers audio sans altérer les données originales. Concrètement, lorsqu'un utilisateur raccourcit un extrait musical, le fichier source reste intact et peut être restauré à tout moment. La sélection multiple de clips audio simplifie le montage en permettant de déplacer, étirer ou rogner plusieurs extraits simultanément.
Le système de modes d'outils a été simplifié avec l'activation automatique de l'outil de précision lors du zoom avant et l'ajout de poignées visuelles pour le déplacement des clips. Une nouvelle option "ciseaux" facilite le découpage rapide via des raccourcis clavier dédiés, tandis que le système complexe "Sync-lock" laisse place à un groupement de clips plus accessible.