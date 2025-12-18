Mise en ligne début décembre, la version 3.7.6 d’Audacity avait pour principal objectif de renforcer la fiabilité du logiciel, tout en y intégrant plusieurs nouveautés. Parmi elles figure la prise en charge de FFmpeg 8.0, une évolution attendue du framework multimédia open source qui étend les options d’importation et d’exportation des fichiers audio, dont le format OGG/Opus via FFmpeg.

Cette version introduit également une nouvelle méthode d’analyse, le Spectrogram Wavelet. Cet outil vient ainsi s'ajouter aux modes d’affichage existants en proposant une lecture différente du signal audio. Audacity 3.7.6 intègre par ailleurs une boîte de dialogue « Import from audio.com », permettant de récupérer directement des fichiers hébergés sur la plateforme du même nom.

Sur le plan de l’ergonomie, Audacity 3.7.6 prend en charge le déplacement panoramique des pistes à l’aide du bouton central de la souris. L’importation des fichiers FLAC en 16 bits a aussi été revue, de même que certains mécanismes liés aux téléversements audio dans le cloud. En arrière-plan, plusieurs composants internes ont été mis à jour, dont cURL 8.17.0 et WavPack 5.7.0.