En l’espace de quelques semaines, Audacity a enchaîné deux mises à jour. La première introduisait plusieurs nouveautés, tout en laissant apparaître des dysfonctionnements rapidement corrigés par la version 3.7.7.
Après la sortie de la version 3.7.6 d'Audacity en début de mois, qui introduisait plusieurs ajouts notables, les développeurs ont rapidement publié Audacity 3.7.7 afin de corriger des dysfonctionnements apparus après les premiers retours utilisateurs. Cette version ne propose donc pas de nouvelles fonctionnalités, mais se concentre sur des correctifs.
Audacity 3.7.6 : de nouvelles fonctionnalités, mais des ajustements nécessaires
Mise en ligne début décembre, la version 3.7.6 d’Audacity avait pour principal objectif de renforcer la fiabilité du logiciel, tout en y intégrant plusieurs nouveautés. Parmi elles figure la prise en charge de FFmpeg 8.0, une évolution attendue du framework multimédia open source qui étend les options d’importation et d’exportation des fichiers audio, dont le format OGG/Opus via FFmpeg.
Cette version introduit également une nouvelle méthode d’analyse, le Spectrogram Wavelet. Cet outil vient ainsi s'ajouter aux modes d’affichage existants en proposant une lecture différente du signal audio. Audacity 3.7.6 intègre par ailleurs une boîte de dialogue « Import from audio.com », permettant de récupérer directement des fichiers hébergés sur la plateforme du même nom.
Sur le plan de l’ergonomie, Audacity 3.7.6 prend en charge le déplacement panoramique des pistes à l’aide du bouton central de la souris. L’importation des fichiers FLAC en 16 bits a aussi été revue, de même que certains mécanismes liés aux téléversements audio dans le cloud. En arrière-plan, plusieurs composants internes ont été mis à jour, dont cURL 8.17.0 et WavPack 5.7.0.
Audacity passe en version 3.7.7 et corrige les problèmes de la version 3.7.6
Peu après, Audacity 3.7.7 a été publiée afin de corriger des problèmes apparus dans la version précédente. Comme nous l'évoquions en début d'article, cette mise à jour ne propose aucune nouvelle fonctionnalité visible et se concentre exclusivement sur des correctifs de bugs. Parmi eux, un dysfonctionnement affectant la manipulation des formes d’onde a été corrigé. Certains utilisateurs rencontraient des difficultés lors du défilement ou de la sélection de portions audio dans l’éditeur, un comportement qui est apparu avec la version 3.7.6.
La nouvelle mouture du logiciel apporte également une amélioration liée à l’export WavPack, avec l’ajout d’un système de vérification par checksum. Cette mesure vise à garantir l’intégrité des fichiers générés lors de l’exportation, sans modifier le flux de travail habituel des utilisateurs.
Vous l'aurez bien compris, cette mise à jour d'Audacity se contente simplement de remettre les choses en ordre après les changements apportés par la précédente version.