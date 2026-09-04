Ce qui était intéressant pendant la démonstration, c’est que le traitement ne restait pas figé. Philips nous a montré une échelle de compensation allant de 0 à 10 : zéro correspond aux images originales uniquement, dix à une interpolation maximale. Avec AI Adaptive Motion, le téléviseur analyse la scène en temps réel et fait varier progressivement la compensation selon les mouvements détectés.



Sur la séquence utilisée, sur le célèbre Pulp Fiction, le réglage pouvait ainsi rester à zéro pendant un plan calme, puis monter progressivement lorsqu’un mouvement de caméra devenait plus difficile à restituer proprement. Une fois la scène redevenue plus stable, le niveau de compensation diminuait progressivement jusqu’à revenir aux images originales. Philips fixe par défaut le plafond autour de 5 dans son réglage de référence, avec l’idée de lisser uniquement ce qui en a besoin.