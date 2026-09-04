À l’IFA 2026, Philips nous a montré une nouvelle fonction de traitement du mouvement pensée pour réduire le stutter des films en 24 images par seconde sans tomber dans l’effet « soap opera ». Baptisée AI Adaptive Motion, elle poursuit le même objectif que Dolby Authentic Motion, mais avec une différence de taille : elle fonctionne déjà avec les contenus existants.
Certaines démonstrations valent mieux que de longs discours. Celle de Philips ce matin en faisait clairement partie. Face au téléviseur OLED+951, la marque nous a montré une séquence de film en 24 images par seconde avec trois rendus différents : à gauche, l’image d’origine sans interpolation ; à droite, une compensation de mouvement poussée, fluide mais avec cet effet vidéo si caractéristique que beaucoup de cinéphiles cherchent justement à éviter ; et au milieu, la nouvelle solution maison de Philips.
AI Adaptive Motion : une interpolation qui travaille uniquement lorsqu'elle en a besoin.
L’objectif ressemble beaucoup à celui d’Authentic Motion, l’une des nouveautés intégrées au Dolby Vision 2 : conserver autant que possible le rendu cinéma original, tout en atténuant le stutter parfois très visible sur les écrans OLED en raison de leur temps de réponse quasi instantané.
Ce qui était intéressant pendant la démonstration, c’est que le traitement ne restait pas figé. Philips nous a montré une échelle de compensation allant de 0 à 10 : zéro correspond aux images originales uniquement, dix à une interpolation maximale. Avec AI Adaptive Motion, le téléviseur analyse la scène en temps réel et fait varier progressivement la compensation selon les mouvements détectés.
Sur la séquence utilisée, sur le célèbre Pulp Fiction, le réglage pouvait ainsi rester à zéro pendant un plan calme, puis monter progressivement lorsqu’un mouvement de caméra devenait plus difficile à restituer proprement. Une fois la scène redevenue plus stable, le niveau de compensation diminuait progressivement jusqu’à revenir aux images originales. Philips fixe par défaut le plafond autour de 5 dans son réglage de référence, avec l’idée de lisser uniquement ce qui en a besoin.
Visuellement, c’est précisément là que la démonstration était convaincante : le mouvement gagnait en confort sans basculer brutalement dans l’effet soap opera. Évidemment, une démo salon ne remplace pas un test complet, mais le principe était très facile à percevoir sur place, entre le stutter du contenu original, sur le téléviseur de gauche, et une compensation poussée continuellement à son maximum, sur le téléviseur de droite.
Là où Philips se distingue de Dolby
La grosse différence avec Dolby Authentic Motion se trouve dans la manière d’obtenir ce résultat. Dolby Vision 2 s’appuie sur des métadonnées intégrées au contenu, qui viennent indiquer au téléviseur comment gérer le mouvement scène par scène. Philips fait autrement : le P5 AI Dual Engine de l’OLED+951 analyse directement l’image et décide lui-même, en temps réel, du niveau de compensation nécessaire.
Ce choix apporte un avantage immédiat : AI Adaptive Motion peut fonctionner avec les films que vous possédez déjà. Pas besoin d’attendre un nouveau master Dolby Vision 2 ni un contenu spécialement préparé avec les métadonnées appropriées. Philips a d’ailleurs insisté sur ce point pendant la présentation : les améliorations peuvent être appliquées à des contenus existants, là où Authentic Motion dépendra de la disponibilité de sources compatibles.
La fonction est pour l’instant réservée à l’OLED+951 et à son P5 AI Dual Engine, Philips expliquant que la puissance de calcul nécessaire limite encore son déploiement à ce modèle.
La marque nous a également expliqué que lorsqu’un contenu Dolby Vision 2 intégrant Authentic Motion est détecté, le traitement Dolby prend la priorité par défaut. L’utilisateur pourra toutefois le désactiver et revenir à la solution Philips. Les deux traitements ne travaillent donc pas en parallèle et Philips n'impose pas son traitement par défaut.
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