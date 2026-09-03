En 2003, Sality n’est encore qu’un virus capable de contaminer les fichiers exécutables d’un PC. Il ne le restera toutefois pas longtemps. Au fil des années, ses concepteurs le font évoluer jusqu’à bâtir un vaste botnet peer-to-peer, débarrassé du talon d’Achille habituel de ce type de réseau, à savoir un serveur de commande central . Les machines compromises communiquent directement entre elles, s’échangent leurs listes de pairs et se transmettent les instructions de l’opérateur.

Plus question, dès lors, de faire tomber Sality en saisissant quelques serveurs. Le botnet peut perdre une partie de ses machines et continuer à tourner tant que subsiste un noyau suffisamment important de systèmes compromis, tandis que l’infection directe des fichiers exécutables lui permet d’enrôler de nouveaux équipements via des partages réseau, des supports amovibles ou des fichiers échangés entre utilisateurs, sans que son opérateur ait à multiplier les campagnes de phishing ni à chercher constamment de nouvelles failles.

Ce double avantage lui permettra de traverser les années et de prendre une ampleur considérable. À son apogée, son opérateur aurait ainsi eu accès à jusqu’à un million de machines infectées simultanément, tandis que plus de 11 millions d’adresses IP uniques ont été associées à l’infrastructure de Sality au fil de son existence, selon Europol.

Vingt ans plus tard, deux réseaux distincts correspondant aux versions 3 et 4 du botnet fonctionnaient encore à la veille de l’opération du 31 août. Exploités par le même opérateur et issus de la même base de code, ils ne pouvaient toutefois pas communiquer entre eux, chacun reposant sur son propre protocole et ses propres clés cryptographiques.

L’opérateur pouvait en revanche s’appuyer sur l’un comme sur l’autre pour distribuer toute une collection de charges malveillantes. Sality a ainsi servi à déployer des voleurs d’identifiants , des outils de spam, des proxys ou encore des malwares destinés aux attaques DDoS. Depuis environ huit ans, le cybercriminel misait principalement sur EggJagger, un clipjacker qui surveillait le presse-papiers et substituait ses propres adresses Bitcoin ou Ethereum à celles copiées par les victimes au moment d’un paiement, détournant ainsi au moins 12,1 millions de roubles, soit environ 150 000 dollars, selon les estimations de CrowdStrike. Les cryptomonnaies accumulées et jamais dépensées auraient même atteint une valeur de quelque 147 millions de roubles (1,35 million de dollars) en janvier 2025, sous l’effet des variations de marché.