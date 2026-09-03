Les iPhones ne sont quant à eux pas concernés. Le framework CallKit d'Apple contraint WhatsApp à utiliser l'interface d'appel native d'iOS. L'accès aux menus personnalisés de l'application pendant un appel est bloqué. Et, c'est donc aussi le cas de l'outil de remplacement d'arrière-plan qui permet le contournement.

La faille a été signalée à Meta et Google. Aucun correctif n'a été annoncé à ce jour. Il est quand même possible de se rendre dans les paramètres de permissions d'Android, et de restreindre l'accès de WhatsApp aux photos et vidéos. L'application ne peut alors accéder qu'à un sous-ensemble d'images préapprouvées, pas à l'ensemble de la bibliothèque.