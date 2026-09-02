Dans son communiqué, le NBÚ, donc l'organisme de cybersécurité slovaque, vise les familles de radars routiers NERO R-ONE (SODASUS, Chypre) et les gammes Cordon, fabriquées par le russe Simicon et le croate NEROline. L'analyse a été menée sur un exemplaire emprunté du NERO R-ONE, à la demande du ministère de l'Intérieur. Il a été relevé un net décalage entre la configuration officiellement documentée des interfaces de communication de l'appareil et celle réellement détectée sur le terrain.