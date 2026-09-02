Également connue sous le nom de HVCI, l’intégrité de la mémoire s’appuie sur la virtualisation matérielle pour isoler une partie des contrôles de sécurité de Windows. Avant qu’un pilote ou du code puisse s’exécuter au niveau du noyau, le système vérifie qu’il respecte ses règles d’intégrité. Ce contrôle supplémentaire permet notamment de bloquer les attaques qui exploitent des pilotes vulnérables ou compromis, généralement détournés pour obtenir des privilèges très élevés sur la machine.

La fonction existe depuis Windows 10 et Microsoft l’active déjà par défaut sur la plupart des PC récents. Il en va de même pour les installations propres de Windows 11 sur les machines un peu plus anciennes, sous réserve de remplir les critères requis : processeur suffisamment récent, au moins 8 Go de RAM sur les systèmes x64, SSD de 64 Go minimum, virtualisation activée et pilotes compatibles.

L’activation automatique annoncée pour octobre concerne donc essentiellement les ordinateurs mis à niveau au fil des années et passés entre les mailles du filet, alors même qu’ils remplissaient déjà les conditions matérielles et logicielles nécessaires.