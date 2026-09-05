Le reste de la panoplie suit la même philosophie : on marque plusieurs segments dans un même fichier, on garde les bons, on exporte séparément ou en un seul bloc fusionné. La piste audio s'extrait sans toucher à la vidéo, la rotation se corrige via les métadonnées, et les conteneurs courants répondent présent (MP4, MOV, MKV ou WebM notamment). Le logiciel extrait aussi des images fixes d'une vidéo et change de conteneur sans réencoder, l'opération dite de remultiplexage (un MKV devient MP4 en quelques secondes). Une version portable se lance depuis une clé USB, sur Windows comme sur macOS et Linux.

Couper aux images clés : la contrepartie assumée du sans-perte

La méthode a une limite structurelle, que le logiciel affiche plutôt que de la maquiller. Un flux compressé n'enregistre en entier que certaines images, les images clés ; toutes les autres ne décrivent que des différences par rapport aux précédentes. Couper sans réencoder impose donc de trancher sur ces jalons, comme on sépare un train à la jointure des wagons et jamais au milieu d'un wagon. LosslessCut matérialise ces points sur sa frise et propose, pour les cas chirurgicaux, un mode expérimental qui ne réencode que les premières secondes du segment.

Le modèle économique respecte l'utilisateur : la version GitHub proposée sur Clubic est gratuite et complète, les déclinaisons vendues sur les boutiques d'applications servant à financer le projet (la version 3.69 date de juin 2026). Pour les transitions, le titrage et l'étalonnage, un logiciel de montage garde toute sa raison d'être ; pour dégrossir des rushs, rien ne va plus vite.