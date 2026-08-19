Montrer un bug ou une manipulation en trois secondes d'image animée évite un long paragraphe d'explications. ScreenToGif fait exactement cela, sans exporter la moindre vidéo au passage.
Expliquer une manipulation par écrit demande souvent plus de temps que de la montrer. Le GIF animé reste le format le plus commode pour ce genre de démonstration, parce qu'il se lit partout, se colle dans un ticket ou une conversation et démarre tout seul. Les enregistreurs fournis avec Windows produisent des fichiers vidéo, ce qui oblige à repasser ensuite par une conversion.
Quatre entrées de capture et un éditeur qui travaille image par imageScreenToGif s'ouvre sur un écran d'accueil proposant quatre entrées : l'enregistreur, la webcam, la planche à dessin et l'éditeur. L'enregistreur affiche un cadre redimensionnable que l'on pose sur la zone à filmer, avec la possibilité de saisir des dimensions exactes ou d'attraper une fenêtre au curseur. La fréquence de capture se règle en images par seconde, et deux modes supplémentaires permettent de déclencher manuellement ou en accéléré.
L'enregistrement bascule ensuite directement dans l'éditeur, et c'est là que l'outil prend tout son intérêt. Chaque image de l'animation apparaît dans une frise que l'on peut trier, découper, dupliquer ou supprimer. Retirer les deux secondes pendant lesquelles on cherchait le bon menu prend un instant. S'y ajoutent l'insertion de texte et de légendes, les bordures, la mise en évidence des clics de souris et l'affichage des touches frappées, plutôt pratique pour documenter un raccourci clavier.
- Logiciel open source.
- Outil facile à manier.
- Nombreux formats d'export possibles.
À l'export, le logiciel propose le GIF, l'APNG et le WebP pour l'image animée, plusieurs formats vidéo dont le MP4 et le WebM, ainsi que le PNG, le JPEG et le fichier PSD pour récupérer les images séparément.
Gratuit sous Microsoft Public License, portable, et taillé pour Windows uniquement
ScreenToGif est développé en C# par Nicke Manarin et publié sur GitHub sous Microsoft Public License. Le logiciel est gratuit, sans publicité ni filigrane sur les fichiers produits, et son auteur passe par une plateforme de dons pour financer le projet. La version 2.43.2 date du 28 juillet 2026.
Deux formats de distribution coexistent, l'installeur classique et une version portable qui tient dans une archive de quelques mégaoctets et fonctionne sans installation, ce qui rend service sur une machine que l'on n'administre pas. L'export vidéo s'appuie sur FFmpeg, que l'installeur récupère automatiquement.
La contrepartie de cette légèreté est un périmètre volontairement étroit. Il n'y a ni version macOS, ni version Linux, ni service en ligne, et l'outil ne prétend pas remplacer un logiciel de montage : au-delà de quelques dizaines de secondes de capture, le poids du fichier et la consommation mémoire grimpent rapidement. Pour une démonstration courte destinée à un ticket, une documentation ou un message, c'est exactement l'outil qu'il faut.
- Logiciel open source.
- Outil facile à manier.
- Nombreux formats d'export possibles.
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