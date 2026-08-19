À l'export, le logiciel propose le GIF, l'APNG et le WebP pour l'image animée, plusieurs formats vidéo dont le MP4 et le WebM, ainsi que le PNG, le JPEG et le fichier PSD pour récupérer les images séparément.

Gratuit sous Microsoft Public License, portable, et taillé pour Windows uniquement

ScreenToGif est développé en C# par Nicke Manarin et publié sur GitHub sous Microsoft Public License. Le logiciel est gratuit, sans publicité ni filigrane sur les fichiers produits, et son auteur passe par une plateforme de dons pour financer le projet. La version 2.43.2 date du 28 juillet 2026.

Deux formats de distribution coexistent, l'installeur classique et une version portable qui tient dans une archive de quelques mégaoctets et fonctionne sans installation, ce qui rend service sur une machine que l'on n'administre pas. L'export vidéo s'appuie sur FFmpeg, que l'installeur récupère automatiquement.

La contrepartie de cette légèreté est un périmètre volontairement étroit. Il n'y a ni version macOS, ni version Linux, ni service en ligne, et l'outil ne prétend pas remplacer un logiciel de montage : au-delà de quelques dizaines de secondes de capture, le poids du fichier et la consommation mémoire grimpent rapidement. Pour une démonstration courte destinée à un ticket, une documentation ou un message, c'est exactement l'outil qu'il faut.