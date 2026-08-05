L'interface reste celle d'une visionneuse, pas d'un éditeur : barre de miniatures, modes de zoom, diaporama, mode sans cadre, thème sombre, barre d'outils personnalisable et un outil de recadrage pour les retouches minimales.

Un code sous GPL v3, un EULA au-dessus, une version Store payante

Le modèle économique demande une seconde d'attention, parce qu'il n'est pas binaire. Le code source d'ImageGlass est publié sous licence GNU GPL v3. Par-dessus, un contrat de licence distingue deux distributions. ImageGlass Classic se télécharge gratuitement depuis le site officiel et s'utilise aussi bien à titre personnel qu'en entreprise (avec un enregistrement facultatif dans ce second cas). ImageGlass Store, la version payante du Microsoft Store, finance le projet et apporte les mises à jour automatiques.

Le suivi ne souffre pas d'ambiguïté : environ 13 900 étoiles sur GitHub et une branche 9 désormais en maintenance. Une version 10 est en phase finale de test, qui ouvre le logiciel à macOS et Linux tout en introduisant un système de greffons. Le développeur alerte en revanche sur un point qui mérite d'être répété : des faux profils GitHub et des domaines proches du sien diffusent des versions vérolées présentées comme des « correctifs portables ». Le téléchargement passe par la fiche ou par le site officiel, jamais par un miroir trouvé au hasard d'une recherche.

Windows sait donc décoder le JPEG XL depuis la 24H2, et son application Photos n'a visiblement pas été prévenue.