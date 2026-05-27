Côté médias, le transcodage vidéo bénéficie de l'accélération matérielle Vulkan via FFmpeg 8. L'interface de Vulkan permet donc de faire un peu souffler le CPU de votre NAS et d'exploiter plutôt la puissance du processeur graphique (GPU) pour convertir les fichiers vidéo. Cela devrait notamment accélérer le temps de traitement, en particulier pour les bibliothèques volumineuses. PhotoPrism intègre par ailleurs un lecteur natif pour les formats HEIC et AVIF avec la bibliothèque libheif mise à jour en version 1.21.2. Notons enfin une prise en charge des fichiers TIFF multicouches ainsi que des fichiers PSD d'Adobe Photoshop.

Quelques autres ajustements sont de la partie, comme le support des requêtes booléennes avec les opérateurs NOT et AND, ou une importation simplifiée avec une zone de glisser-déposer. Soulignons par ailleurs que la compression zstd accélère le chargement des pages. Enfin, sur le plan de la sécurité, les requêtes de recherche passent désormais par des instructions paramétrées, une pratique qui protège contre les injections SQL.